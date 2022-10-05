Emre Belözoğlu’nun Ümit Özat’a açtığı tazminat davası sonuçlandı

Eski futbolcu ve teknik adam Ümit Özat, Fenerbahçe ’nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu hakkında FETÖ iddialarında bulunmuştu. Ümit Özat’ın bu iddialarının ardından Belözoğlu’nun avukatı Mahir Işıkay, Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Özat’a 5 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı.

“LAĞIM FARESİ” İFADESİNE SUÇ DUYURUSU

Mahkemeye sunulan dilekçede, Emre Belözoğlu’nun kariyerinin başarılarla dolu olduğunu ancak Ümit Özat’ın hiçbir zaman istediği başarıyı elde edemediğini, görev aldığı her kulüpten sorunlu olarak ayrıldığını iddia edilmişti.





Ayrıca dilekçede, Ümit Özat’ın istediği başarıyı elde edemediğinden diğer futbolcu ve teknik direktörler hakkında ortaya asılsız iddia ve dedikodularla gündemde kalmaya çalıştığı ifadeleri yer almıştı. Manevi tazminat dilekçesinin ardından Emre Belözoğlu’nun avukatı bir dilekçe de Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu. Başsavcılığa sunulan dilekçede Ümit Özat’ın yaptığı bir paylaşımda Belözoğlu’na, “lağım faresi” diyerek, onur ve şerefine saldırdığı belirtildi.

“CEZALANDIRILSIN”

Dilekçede “lağım faresi” ifadesinin Belözoğlu’nun şahsına yönelik söylendiği ifade edilirken, “Müvekkilimin manevi varlığına yönelik onu küçük düşürmeye matuf, şeref, haysiyet ve toplum içindeki saygınlığını hedef alan hakaret suçunun işlendiği aşikardır” denildi. Ümit Özat’ın bu suçu herkesin takip edebildiği ve görebildiği sosyal medya hesabından alenen yaptığı belirtilen dilekçede Özat hakkında ceza davası açılarak cezalandırılması talep edilmişti.

"GÜNDEME GELMEYE ÇALIŞTI"

Ayrıca dilekçede, Ümit Özat’ın istediği başarıyı elde edemediğinden diğer futbolcu ve teknik direktörler hakkında ortaya asılsız iddia ve dedikodularla gündemde kalmaya çalıştığı ifadeleri yer almıştı.

5 KURUŞ TAZMİNAT VERECEK

Açılan tazminat davasının 3’üncü duruşması Beykoz 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya Emre Belözoğlu’nun avukatı Mahir Işıkay katıldı. Ümit Özat ve avukatı ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan avukat Işıkay, dilekçesini tekrar ettiğini söyleyerek davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Alınan talebin ardından davayı karara bağlayan mahkeme, Ümit Özat’ın Emre Belözoğlu’na 5 kuruş manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca önceki verdiği ara kararla da Ümit Özat’ın Emre Belözoğlu hakkında FETÖ iddiasında bulunmasını da yasaklamıştı.

(Skorer)



