Başakşehir, yeni bir genç yıldızı Türk futboluna kazandırmaya hazırlanıyor: Metin Emre Karaal. Başakşehir altyapısında yetişen 19 yaşındaki genç futbolcu geçen sezon ilk maçına Aykut Kocaman yönetimiden Çaykur Rizespor - Başakşehir maçında çıktı.

BELÖZOĞLU ÜSTÜNE TİTRİYOR

Başakşehir'de teknik direktör değişikliği yaşanarak takımın başına Emre Belözoğlu geçti. Genç teknik adam da genç futbolcuları izlerken Metin Emre Karaal dikkatini çekti. Yapılan incelemeler sonrasında Belözoğlu, Metin Emre'nin A takıma alınmasını istedi. Bunun üzerine Kasım 2021'de İstanbul ekibi genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

6 MAÇTA KADRODA YER ALDI

Topla oynama becerisi yüksek olan 19 yaşındaki futbolcu ayrıca oyun görüşü, kafa toplarındaki hakimiyeti ve duran toplardaki becerisi ile dikkatleri üzerinde topluyor. 1.85 boyundaki Metin Emre Karaal iki ayağına da hakim bir futbolcu. 10,8 ve 6 numara olarak görev yapan genç isme Belözoğlu oldukça önem veriyor. Türk futbolunun parlayan yıldızlarından birisi olacağına inanan Başakşehir'in hocası, genç oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor. Metin Emre Karaal, önümüzdeki yıllarda önemli bir orta saha olarak tüm kulüplerin peşinde koşacağı bir yetenek olarak göze çarpıyor.

LİGE ISINIYOR

Süper Lig 'de Emre Belözoğlu'nun bu sezon 6 maçta kadroya aldığı, çok kısa bir süre de olsa Hatay ve Giresunspor maçlarında oyuna sürerek lig maçlarına hazırlamaya çalıştığı genç futbolcu ayrıca U19 milli takımında da boy gösteriyor. U19'da 27 maça çıkan genç orta saha, 5 gol atarken 7 de asist yaptı.

Başakşehir'in hocasının, ilerleyen haftalarda 2003 doğumlu Metin Emre Karaal'e daha fazla süre vermesi bekleniyor.