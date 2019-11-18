39 yaşında olmasına rağmen hem Milli Takım’ın hem de Fenerbahçe’nin vazgeçilmez ismi olmayı sürdüren Emre Belözoğlu, FANATİK’e çok özel açıklamalar yaptı. Emre, hem Ay-Yıldızlı formayla yakaladıkları başarıyı, hem de Fenerbahçe’yle ilgili hedeflerini anlattı.

İşte Kaptan’ın sözleri...

‘İkinci yarıda kopmalar olur’

“EURO 2020 yolunda zor bir grupta mücadele ettik. Gençlerden oluşan iyi bir jenerasyon bir araya geldi. Tecrübeli isimler olarak bizler de onlara omuz verdik. Sahamızda gol yemeden, imkansızı başarıp gruptan çıktık. Bu başarının bir parçası olmanın verdiği huzurla şimdi tüm mesaimi Fenerbahçe’nin şampiyonluğu için harcayacağım. Bu sezon Süper Lig’teki çekişme tavan yapacak. Çünkü ilk 11 hafta gösterdi ki, 7-8 takım ilk yarının sonuna kadar tüm kozlarını paylaşacak. Ancak ikinci yarı ile birlikte kopmaların olacağına eminim.”

‘Ülkemizi gururlandıracağız’

“Şampiyonluk yarışı ise ligin sonuna kadar kıran kırana sürecek. Biz tüm güçlüklerin üstesinden gelip, sezon sonunda camianın özlemle beklediği 4 yıldızı göğsümüze takmanın gururunu yaşayacağız. Şu anda, tamamen Fenerbahçe’ye odaklanmış durumdayım. Ancak lig bittikten sonra tek gündem maddesi, Ay-Yıldızlı formayla EURO 2020’de ülkemizi gururlandıracak sonuçlar almak olacak. Yakaladığımız bu yeni jenerasyonun (yenilenme) neler yapabileceğini herkese göstereceğiz.”

‘Tek düşüncem zirve!’

“Kariyerimde nasıl bir yol izleyeceğim konusunda herüz karar vermedik. EURO 2020 bittikten sonra ailemle oturup, bundan sonrasi için konuşacağım. Çok sevdiğim Fenerbahçe’de futbolcu olarak yola devam mı edeceğim. Yoksa Ay-Yıldızlı ekibimize menacer ya da teknik ekipte hizmet mi edeceğim, belli olacak. Şu anda bunları düşünmüyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Kafamda sadece Fenerbahçe ile zirveye çıkmak var.”

Yusuf Dursun