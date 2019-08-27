Emre Belözoğlu’nun transferi, yaşı nedeniyle bir grup tarafından eleştirilmişti.

Ali Koç’un gençleşme planlarıyla ters düştüğüne dair yorumlar yapıldı. 39 yaşındaki yıldızla ilgili yapılan bir diğer yorum da, “Ligde 20 maç oynasa yeter” şeklindeydi. Ancak kaptan, bu yorumlara gülüp geçiyor. Emre Belözoğlu, ilerleyen yaşına rağmen kendisini fiziken çok iyi hissettiğini söyledi. Tecrübeli futbolcu, yakın çevresine, “Benim hedefim belli. Ligdeki 34 maçın tamamında sahada yer almak istiyorum. Fiziksel durumum, bunu yapmak için müsait. Bu sezon şampiyonluk bizim için olmazsa olmaz. Bu yolda, her maçta görev alıp katkı sağlamak en büyük hedefim” diyerek iddiasını ortaya koydu.

Muhteşem başladı

Emre Belözoğlu, Gazişehir maçında 1 gol atıp, 1 asist yapmış ve takımına 1 de penaltı kazandırmıştı. Emre, Başakşehir karşısında ise 90 dakika sahada kalıp en çok top kapan (4) ve en çok ikili mücadele kazanan (11) isim oldu.