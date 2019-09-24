Emre Belözoğlu'nun gözü Galatasaray derbisinde
Sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçını kaçıran, Alanyaspor maçında ise ağrıları olmasına rağmen forma giyen Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde oynamak istiyor. Ersun Yanal da Türk Telekom Stadı’nda Emre’nin saha içi liderliğine çok güveniyor.
Emre Belözoğlu, belindeki ağrılar nedeniyle milli takım kadrosundan çıkartılmış, Alanya deplasmanına götürülmemişti. Tecrübeli futbolcu, ağrılarının sürdüğünü belirterek, “Buna rağmen asla arkadaşlarımı yalnız bırakamam. Özellikle de böylesi zorlu bir maçta. Ankaragücü karşısına da böyle çıktım. Hafta boyunca derbi için en iyi şekilde hazırlanacağım” ifadelerini kullandı.
Emre ayrıca Türk Telekom Stadı’na moralli gideceklerini de sözlerine ekledi.
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