Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe maçı öncesi verdiği taktik tuttu
Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe maçında verdiği taktik gerçek oldu. Maç öncesi soyunma odasında Berkay Özcan'a ne yapması gerektiğini anlatan Belözoğlu bunun karşılığını oyuncusunun attığı golle alıyor.
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesi tam isabet. Genç teknik adamın maç öncesi verdiği taktik tuttu, birebir anlattığı pozisyon gol oldu...
Süper Lig 'de 24. hafta Medipol Başakşehir deplasmanda zorlu maçta Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe maçında verdiği taktik gerçek oldu.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1490281287730536453?s=20&t=a7lc0ao7I7sIxJyBwSzkOA
Maç öncesi soyunma odasında Berkay Özcan'a ne yapması gerektiğini anlatan Belözoğlu bunun karşılığını oyuncusunun attığı golle alıyor.
Başakşehir sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde genç teknik adamın maç öncesi verdiği taktik görülüyor...