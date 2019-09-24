Fenerbahçe’nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belezoğlu, Ankaragücü maçının kazanılmasında en önemli rolü oynayan isim oldu. Garry Rodrigues’in sakatlığı sonrası oyuna giren tecrübeli futbolcu takımın orta saha üstünlüğünü eline almasını sağladı. Bu sayede ikinci yarıyla birlikte daha organize hücum etmeye başlayan sarı-lacivertliler maçı kazanmayı bildi.

Sadece 20 dakika antrenman

İkinci golün başlangıcındaki kritik pası atan Emre, maçtan önceki hafta sadece 20 dakika antrenman yapabildi. Belindeki ağrılar sebebiyle kadroda düşünülmeyen kaptan, bilhassa kendisi kadroda olmak istedi. Bu karar belki de maçın kazanılmasında belirleyici faktör oldu. Kriz anında sorumluluk alan deneyimli oyuncu görevini layıkıyla yaptı.

Bel ağrısıyla maça çıkan Emre Belözoğlu, daha önce bu tip bir rahatsızlık ya da ağrı yaşamadığını kaydetti. 39 yaşındaki isim, daha önce adale ve çeşitli sakatlıkları yaşasa da bel ağrısı ile ilk kez karşı karşıya kalıyor. Bunun temel sebebinin de futbolcunun ilerlemiş yaşı olduğu vurgulandı.

(Milliyet)