39 yaşındaki oyuncuya futbolu bıraktıktan sonra farklı bir görev vermek isteyen tek takım Fenerbahçe değil. Milli Takım’ın teknik direktörü Şenol Güneş, Emre’ye teknik ya da idari kadroda görevlendirmek istiyor. EURO 2020 hayalini futbolcu olarak gerçekleştiremeyeceği için üzgün olduğunu söyleyen Emre, farklı bir rolle bu turnuvada yer alabilir. Ancak Fenerbahçe de yıldız oyuncuyu bırakmamaya kararlı. Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcuya istediği görevi vermeye hazır. Hatta teknik direktör adaylarıyla yapılacak görüşmelerde anlaşma sağlanamazsa, Emre Belözoğlu’na ‘Takımın başına geç’ teklifi bile yapılabilir.