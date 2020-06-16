Türkiye Kupası'na odaklanan Fenerbahçe yarı final rövanş maçında Trabzonspor'u konuk ediyor. Dev maça yedek kulübesinde başlayan Emre Belözoğlu, 24. dakikada Serdar Aziz’in Trabzonspor'un golcü futbolcusu Alexander Sörloth'un müdahelesiyle yerde kalınca çılgına döndü.

Sörloth'un kendisine 'sus' işareti yapmasıyla oldukça sinirlenen Emre Belözoğlu'nu teknik heyet güçlükle sakinleştirdi. Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, iki oyuncuya da sarı kart gösterirken, 39 yaşındaki oyuncu itirazlarını sürdürdü.









'Allah’tan kork'

Gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gören Belözoğlu itirazlarına devam ederken Çakır’a, “Allah’tan kork” sözlerini sarf etti. Bunun üzerine Çakır, Emre’yi ikinci sarı sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.







