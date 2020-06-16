Emre Belözoğlu'nden Cüneyt Çakır'a sert tepki: Allah’tan kork!
Fenerbahçe - Trabzonspor maçında son dakika gelişmesi. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Serdar Aziz'le yaşadığı pozisyonun ardından Alexander Sörloth ile tartıştı. Cüneyt Çakır tarafından sarı kart gösterilen Emre, itirazlarını sürdürünce ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Türkiye Kupası'na odaklanan Fenerbahçe yarı final rövanş maçında Trabzonspor'u konuk ediyor. Dev maça yedek kulübesinde başlayan Emre Belözoğlu, 24. dakikada Serdar Aziz’in Trabzonspor'un golcü futbolcusu Alexander Sörloth'un müdahelesiyle yerde kalınca çılgına döndü.
Sörloth'un kendisine 'sus' işareti yapmasıyla oldukça sinirlenen Emre Belözoğlu'nu teknik heyet güçlükle sakinleştirdi. Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, iki oyuncuya da sarı kart gösterirken, 39 yaşındaki oyuncu itirazlarını sürdürdü.
'Allah’tan kork'
Gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gören Belözoğlu itirazlarına devam ederken Çakır’a, “Allah’tan kork” sözlerini sarf etti. Bunun üzerine Çakır, Emre’yi ikinci sarı sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.