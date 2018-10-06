Emre Belözoğlu'ndan Volkan Demirel paylaşımı!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan kaptan Volkan Demirel'e, eski takım arkadaşı ve yakın dostu Emre Belözoğlu'ndan destek mesajı geldi.

06 Ekim 2018, Cumartesi 11:25 Son Güncelleme: 06 Ekim 2018, Cumartesi 11:39
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Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanarak Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe kadro dışı bırakılmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından kaptan Volkan, açıklama yaparak "Hayırlısı olsun. Yönetimin bir bildiği vardır. Bana şu safhada konuşmak yakışmaz. Yaşadıklarımı ben bilirim." açıklamalarını yaptı. 

Sosyal medyada da birçok taraftar Volkan Demirel'e destek mesajı yağdırdı. Tecrübeli file bekçisine destek verenlerden birisi de eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu oldu. Emre, sosyal medya hesabından Volkan Demirel'in fotoğrafını paylaşarak yanında olduğunu gösterdi.

Hatırlanacağı üzere Emre Belözoğlu, sarı lacivertlilerden, takımın o dönemdeki sportif direktörü Giuliano Terraneo'yla anlaşamadığı için ayrılmıştı. 


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