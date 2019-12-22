Son dakika haberi: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Ersun Yanal ile Emre Belözoğlu arasında sorun yaşandığı, 38 yaşındaki oyuncunun bu yüzden maç kadrosunda olmadığı iddia edilmişti. Tecrübeli oyuncu, çıkan dedikoduların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

'Bu olayın mağduru olmak istemiyorum'

Hocasına tepki verecek bir oyuncu olmadığını ifade eden Emre, ''Ben bu olayın mağduru olmak istemiyorum. 40 yaşında, oynamayan bir oyuncu olarak, ben hocasına tepki verecek bir oyuncu değilim. Fenerbahçe'ye benim gram zararım olacaksa, hissettiğim anda orada durmam ben.'' diye konuştu.

'Koluma girdi, bir anda basın toplantısında buldum kendimi'

Ersun Yanal ile basın toplantısına beraber çıkmasının sebebini açıklayan deneyimli oyuncu, ''Ersun hoca 'Seninle benim kavga ettiğimiz konuşuluyor, gel beraber çıkalım basın toplantısına, millet görsün.' dedi. Koluma girdi, bir anda basın toplantısında buldum kendimi. Nereden çıktı, kim konuştu, benim konuyla ilgili net bir bilgim yok.'' ifadelerini kullandı.

'Ayrıca fit olsam da hoca beni oynatmayabilir'

Sakatlığı hakkında bilgi veren Emre, ''2 gün önce ayağımda bir ağrı oldu. Bir gün önce deneyeceğimi hoca da biliyordu. Kas problemi olduğu için bunu riske edersek iş büyüyecekti. Tedbir amaçlı, doktorumuz, hocam böyle bir karar verdik. Ayrıca fit olsam da hoca beni oynatmayabilir yani.'' dedi.

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