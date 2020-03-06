Tıpkı 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi bir kez daha ön plana çıkan iki önemli isim, takımın sahipsiz kalmayacağını ve herhangi bir aksaklık olmaması için tüm güçleriyle çalışacaklarını sarı-lacivertli yönetime iletti.

Daha sonra takımla buluşan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, diğer antrenörler Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız’la yan yana durarak arkadaşlarına bir konuşma yaptı. Zor günlerden geçtiklerini vurgulayan kaptan Emre Belözoğlu’nun, “Hepimiz içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumun farkındayız. Şu anda Fenerbahçe için, takımımız için elimizden geleni yapacağız. Camiamıza ve taraftarlarımıza layık bir takım olacağız. En iyi noktaya çıkarmak için takımı uğraşacağız” dedi.

"Kulübüde değil sahada olmak istiyorum"

Ayrıca yeni bir hoca gelinceye kadarki dönemde üstleneceği rol ile ilgili de açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, “Sakatlığımı en kısa sürede atlatıp görev almak istiyorum. Bunun için yoğun mesai harcıyorum. Kulübüde değil sahada olmak istiyorum. Önceliğim ve düşüncem bu. Kalan haftalarda daha fazla sorumluluk almak ve elimden gelen yardımı yapmak en büyük arzum. Ama nerede olursa olsun hepimiz Fenerbahçe için en iyisini yapacağız. Bu mücadeleyi hep beraber yürüteceğiz” cümlelerini aktardı.

Sezon sonunda EURO 2020’de A Milli Takım formasını giyerek futbolu böyle bırakmak isteyen Emre Belözoğlu’nun bu yüzden sahada kalmayı tercih ettiği, kulübede durmanın kendisini formdan ve futboldan uzaklaştırdığını düşündüğü öğrenildi. Denizlispor maçına da yetişmek isteyen ve bu konuda sağlık ekibiyle yoğun mesai harcayan 40 yaşındaki oyuncu, takımla çalışmalara bugün itibariyle başlayacak.

Moraller bozuk

Üstü üste gelen sıkıntılı gelişmeler, takımda arka arkaya alınan kötü sonuçlar ve Ersun Yanal’ın istifası sonrası takımda moraller bozuk. Yardımcı antrenör Volkan Demirel ile oyuncu antrenör Emre Belözoğlu takımı toparlamaya çalışıyor.Yarınki Denizlispor maçı öncesi takımın bu durumu yönetimi düşündürüyor. Bu nedenle maça kadar özel toplantılar yapılacağı ve yönetimin de takımı ziyaret edeceği belirtildi.

Dört hoca birden

Ersun Yanal sonrası sarı-lacivertli takımda 4 isim çalışmaları yaptırıyor. Yardımcı antrenör Volkan Demirel, Zeki Murat Göle, Fatih Yıldız ve kaptan Emre Belözoğlu görevleri devraldı. Bu dört ismin yönlendirmesiyle çalışma planı hazırlanıyor ve futbolcular bunu uyguluyor. Ayrıca Denizlispor maçı kadrosunu da bu dörtlü belirleyecek.

Kadro merakı

Denizlispor’la yarın ligde karşılaşacak Fenerbahçe’de nasıl bir ilk 11’in sahaya çıkacağı da merak konusu oldu. Bilhassa Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel’in idaresinde sarı-lacivertli takımda nasıl bir forma tercihi olacağı maç saatinde belli olacak. Ersun Yanal dönemindeki sistemle mi yoksa yeni bir düzen mi kurulacağı herkesin kafasındaki soru işareti. (Skorer)