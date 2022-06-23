Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını kulüp tesislerinde bulunan antrenman sahasında gerçekleştirdi. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenman başladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni sezonun herkes için hayırlı ve sakatlıksız geçmesi temennisiyle sözlerine başlayan Belözoğlu, "Geçen seneden geldiğimiz güne kadar gelişim gösteren, istediğimiz kadar puan toplamasak da Avrupa hedefimizi gruplara kalma adına ön eleme oynayacak bir takımla bıraktık sezonu. Avrupa kupalarına katılmak isteyen, sezonun sonunda yine ilk 3-4 sırada yer almak isteyen bir takım oluşturmak istiyoruz. İyi bir takımımız var. Geçmişten alışkanlıkları olan, kaliteli oyunculara sahibiz. Bunu daha da geliştirerek hedeflediğimiz noktada sezonu bitireceğimiz dair inancımız tam. 21'inde oynayacağımız Avrupa kupası maçına kadar hazır olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

"İYİ BİR KAMP DÖNEMİ BEKLİYORUM"

Teknik direktörlük kariyerinin ilk sezon başı kampı olacağı için heyecanlı olduğunu aktaran Belözoğlu, "Sanki PAF takımdan A takıma yükselmiş bir oyuncu havam var. Kendi hazırlığımızı yaptık. Ekibin sinerjine inanan biriyim. Futbolcuyken de bu böyleydi. Antrenman programımızı hazırladık. Güzel bir karışım olacak. Çok da uzun süremiz yok. Hızlandırılmış bir şekilde çalışacağız. Oyuncularımız zaten 10 gündür bireysel çalışmalarını sürdürüyordu. İyi bir kamp dönemi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"3 OYUNCU İLE TRANSFERİ TAMAMLAYACAĞIZ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Belözoğlu, hücum bölgesine yaratıcı oyuncular transfer etmek istediklerini aktararak, "Aramıza katılan arkadaşlarımız oldu. Çalışmalarımız devam ediyor. Minimum 3 oyuncuyla daha anlaşacağımızı ümit ediyorum. Ön tarafa daha yaratıcı ve oyunumuza uygun, skorer oyuncu arayışımızı var. Görüşmelerde sona yaklaştığımız oyuncular da var. 3 tane oyuncu aramıza katacağız, amacımız kampa yetiştirmekti ama gerçekçi olmak lazım. Ülkemizde spor ekonomisi sıkıntı yaşıyor. Kulüplerin gelirleri, geçmişe göre azalmış durumda. Bunu da düşünerek doğru oyuncular aldırmaya çalışacağız. Geçen sene devre arasında yaptığımız hamlelerden gerekli verimi aldık. Kulübümüze yük olmadan, katkı verecek 3 oyuncu ile transferi tamamlayacağız gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

"OKAN AĞABEYİN HAK ETTİĞİ YERDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray 'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk'un kendisi için çok değerli olduğunu belirten Belözoğlu, tecrübeli teknik adama başarılar diledi. Buruk'un hak ettiği yerde olduğunu belirten Belözoğlu, "Benim için çok değerli ve benim abimdir. Mutlu ve başarılı olmasını isterim. Tabii ki sahada o da çok rekabetçidir. Sahaya çıktığımızda kendi camialarımız için her şeyimizi veririz. Ondan sonrasında kısmete teslim oluruz. Ben, Okan ağabeyin hak ettiği yerde olduğunu düşünüyorum. Yıllarca Türk futboluna hizmet etti. Kulübümüzde, ligin 6'ncı şampiyonunu çıkardı. Çok büyük emeği var. Kendisine başarılar diliyorum. Herkese nasip olmayan bir şekilde kendi camiasına hocalık yapacak" diyerek sözlerini noktaladı.