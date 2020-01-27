Bunun söz konusu bile olamayacağını söyleyen tecrübeli kaptan, sözlerini şöyle sürdürdü: Tamamen gerçek dışı iddialar. Mevzu Fenerbahçe olduğu zaman eminim ki kimse ile bir problemim olamaz. Biraz daha büyük resme bakmamız gerek. Hedef burada Emre Belözoğlu değil. Burada hedef açık olarak Fenerbahçe. Tüm camiadan şunu rica ediyorum, hep beraber olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Ortaya atılan bu iddiaların arka planındaki hedeflere dikkat edelim.