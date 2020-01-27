Emre Belözoğlu'ndan o iddialara yanıt

Emre Belözoğlu eski takımı Başakşehir karşısında atılan gollere sevinmediğiyle ilgili iddialara yanıt verdi.

27 Ocak 2020, Pazartesi 06:01 Son Güncelleme:
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Emre Belözoğlu'ndan o iddialara yanıt

Bunun söz konusu bile olamayacağını söyleyen tecrübeli kaptan, sözlerini şöyle sürdürdü: Tamamen gerçek dışı iddialar. Mevzu Fenerbahçe olduğu zaman eminim ki kimse ile bir problemim olamaz. Biraz daha büyük resme bakmamız gerek. Hedef burada Emre Belözoğlu değil. Burada hedef açık olarak Fenerbahçe. Tüm camiadan şunu rica ediyorum, hep beraber olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Ortaya atılan bu iddiaların arka planındaki hedeflere dikkat edelim.

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