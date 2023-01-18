Zirve yarışının ortaklarından Başakşehir, Türkiye Kupası'nda bugün saat 14.30'da Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Karagümrük ile Başakşehir çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek. Emre Belözoğlu Mesut Özil'le ilgili bomba bir karar verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe kadro dışı bıraktı, Başakşehir'e geldi

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Mesut Özil, dönemin teknik direktörü İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakıldı. Jorge Jesus, onu kadroda düşünmediğini belirtince rotasını Başakşehir'e çevirdi.

Yıllık 1.5 milyon Euro'ya imza attı

Başakşehir’e yıllık net 1.5 milyon Euro'ya imza atan Mesut Özil 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. İmze törendine Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Biz 2 yıllık teklif ettik fakat kendisi 1 yıl ve kendisi daha sonra konuşalım dedi. Biz de saygı duyduk. Başakşehir'de formla giymek için fedekarlık yaptı" açıklamasıda bulundu.

3 maçta 21 dakika forma giydi

Fenerbahçe'de kadro dışı kaldığı dönem nedeniyle ilk haftalarda forma bulmakta zorlanan Mesut Özil, Süper Lig 'de sadece Kayserispor maçında 10 dakika şans buldu. Özil, Konferans Ligi'nde Antwerp maçında 3, Fiorentina karşılaşmasında 8 dakika oynadı.

Ağrılar nedeniyle ameliyat oldu

Sırtındaki ağrı nedeniyle şikâyetçi olan oyuncu, Ekim 2022'de bıçak altına yatmaya karar verdi. Özil sosyal medya hesabından "Maalesef uzun bir süre forma giyemeyeceğim. En kısa sürede sahalara dönebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sevgi ve desteğiniz için teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

3 ay sahalardan uzak kaldı

Mesut Özil, yaklaşık 3 ay süren sakatlığını tamamen atlattı. Antrenmanlara başlayan dünya yıldızı oynamaya hazır hale geldi.

Türkiye Kupası maçında ilk 11'de

Başakşehir Teknik direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil'i Türkiye Kupası'ndaki Karagümrük karşılaşmasına ilk 11'de çıkarmaya karar verdi.

Mesut Özil bu sezon ilk kez 11'de

Werder Bremen, Schalke 04, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe formalarını giyen Mesut Özil 2014 yılında dünya Kupası'nı kazanan Almanya Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biriydi. Dünya çapında büyük ünü olan oyuncu ilk kez Başakşehir formasıyla ilk 11'de maça çıkacak.

Başakşehir'n 11'i:

Volkan, Şener, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Aleksix, Mesut Özil, Szysz, Mounir, Okaka



