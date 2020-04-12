Sarı-Lacivertliler’de kaptan Emre Belözoğlu, salgın öncesinde kariyer planlamasını EURO 2020’nin ardından yapacağını açıklamıştı. Koronavirüsü sonrası dünyada durum belirsizliğini korurken Emre de planlarını yeniden gözden geçirmek için düğmeye bastı. Emre, “Artık her şey sezon sonunda belli olacak. Şu ana kadar yönetimle herhangi bir görüşmem olmadı. Bu olağanüstü ortamda beklemekten başka çaremiz yok. Bana verilecek her türlü görevi yapmaya hazırım” yorumunda bulundu.