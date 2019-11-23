Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de teknik ekip ve oyuncular, milli aranın ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına odaklandı. Yarın deplasmanda oynanacak kritik karşılaşma için çalışmalarını sürdüren sarılacivertlilerde kaptan Emre Belözoğlu da takım arkadaşlarını etrafına toplayarak kısa bir konuşma yaptı. Bu sezon şampiyonluğun önemine vurgu yapan 39 yaşındaki oyuncu, yakaladıkları havayı sürdürmek zorunda olduklarını belirtti.

GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMELİYİZ

Zor bir maça çıkacaklarını kaydeden Emre, "Hedefimize doğru ilerlerken, Malatya'dan bir kaza yaşamadan dönmemiz gerekiyor. Rakibimiz her ne kadar zorlu bir takım olsa da biz Fenerbahçe'yiz. Bunu unutmayın. Sezon başında yakaladığımız, her maçta güçlenen bu inancı ve şampiyonluk havasını, sahaya yansıtarak kazanacağımıza inanıyorum. Oldukça kaliteli bir kadroyuz ve ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Yeni Malatyaspor karşısında üç puanı alacağımızdan hiç şüphem yok. Kazanıp önümüze bakalım" şeklinde konuştu. (Sabah)