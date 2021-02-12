Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu gündeme dair açıklamalar yaptı.

“Oyundan bağımsız Fenerbahçe bugün puansal olarak ligin zirvesini paylaşıyor. En çok konuşulan en çok eleştirilen ise Fenerbahçe. Başta hocamız, bizler, yöneticilerimiz, başkanımız ve camiamızın da oyundan şu anda çok memnun olmadığını biliyoruz. Hocamız da oynanan doğru oyunlardan, beklentilerden ve hedeflerimizden dem vurarak devamlı oyuncuları motive etmeye çalışıyor. Çok iyi bir kadromuz var. Herkesin hazır olmasıyla beraber daha iyi olacağız. Fenerbahçe daha çok topa hükmeden, oyunu daha önde oynamaya çalışan bir takım olma hedefindedir.”

‘Hocamız çaresini biliyor!’

“Hocamız da oyundan rahatsız. Ama Fenerbahçe taraftarı şunu bilsin, biz her şeyin yolunda gitmesi için ciddi bir mücadele veriyoruz. Gerektiğinde kendi içimizde gereken değerlendirmeleri yapıyoruz ancak kritik süreçlerde hakkaniyetli bir şekilde sabırlıca hareket etmeliyiz. Fenerbahçe önde oynar, önde basar, mevcut oyundan en başta hocamız rahatsız ve tamamen bu yönde bir sistem için çalışıyor. Hocamız bunun çaresini biliyor. Biz de hocamıza inanıyor ve güveniyoruz. Bu haftadan itibaren oyunsal anlamda camianın beklentisini karşılayacak şekilde ilerleyeceğine inanıyor ve takımımıza güveniyoruz.”

‘Eleştiriler üzüyor’

“Biz Fenerbahçe’nin hedefleri için çıktığımız bu yolda kimseyi yarı yolda bırakmayacağız! Kimseyi korumasız yalnız bırakmayacağız! Oyuncularımızın ve hocamızın arkasında duracağız. Takımımızı korumak adına, kulübümüz adına dışarıda zaten mücadelemizi veriyoruz. Hocamıza ağır eleştiriler yapılıyor ama bizi en çok üzen Fenerbahçeliler’in yaptığı eleştiriler olur, bizi onlar kırar. Bunun dışında gelen eleştiriler bizi bozmaz ama taraftarımız yanımızda olmazsa bu takımı bu ekibi koruyup sahiplenmezse, onlar bize destek olmazsa bu bizi çok üzer ve yıpratır. Biz hocamızın ve oyuncularımızın değersizleştirilmesine müsaade etmeyeceğiz.”

‘Böyle futbol yöneticiliği olmaz’

“Biz kimseyle yarış halinde değiliz. İhtiyacımız olan bir oyuncuyu almak için sonuna kadar zorlarız alamazsak da o saatten sonra oyuncuyu değersizleştirmek için bir şey yapmayız. Bu bize yakışmaz. (Abdurrahim Albayrak’ın sözler için) Sana ne benim futbolcumdan! Başkasıyla sözleşmesi olan oyuncuyla ilgili konuşmak yönetilicilik değil. Başka bir takımın oyuncusunun ismini bu kadar rahat şekilde telaffuz edemezsiniz. Fenerbahçeli futbolcunun ismini hiç edemezsiniz bu çok net. Ben senin futbolcunla ilgili konuşmuyorum. Böyle futbol yöneticiliği olmaz. Biz imza atmışız, ‘bizi istiyor’ diye açıklama yapıyorsun. Buradan görüyoruz ki hala kabul edememişler bazı şeyleri.”

‘Herkes kendi işine baksın!’

“Ekip olarak Fenerbahçe’ye hizmet etme arzu ve istediği ile çalışıyoruz, biz işimize konsantreyiz. Ancak bizi bu noktadan saptırmaya, tahrik etmeye çalışıyorlar. Galatasaray ve Beşiktaş birbirine rakip mi değil mi ben anlamadım! Devamlı limitten bahsediyorlar. Sezon başında biz limitle ilgili konuştuğumuzda, “Federasyona güvenmiyor musunuz?” diyenler şimdi “Fenerbahçe nasıl transfer yaptı?” diyorlar. Herkes kendi işine baksın, federasyon kendi işine bakıyor. Limitlere aykırı bir şey yapıyorsan zaten federasyon var, kurulmuş kurul var. Fenerbahçe’nin limit nedeniyle ceza alma riski yok. Biz kendimize göre bize verilen limitleri en doğru şekilde kullandık.”

‘Mesut, neler yapabileceğini gösterecek’

“Mesut Özil’in oynayıp oynamayacağına hocamız karar verecek. Mesut, oyuna girdiğinde duyduğu heyecanı, futbola olan özlemini tüm taraftarımıza gösterdi. Top ayağına geldiğinde bazı şeyleri değiştirebileceğini gösterdi, takıma hızlıca adapte olabileceğini gösterdi. Mütevazı ve takımda toparlayacı bir kimliği var. Mesut Özil’in tecrübelerini tüm takımla paylaşması, herkese yakın ilgi göstermesi hepimizi mutlu ediyor. Neler yapabileceğini tam fit hale geldiğinde herkese gösterecek. Umuyoruz çok başarılı olacak.”

‘VAR için yeterli ekipman yok’

“VAR konusunda görüşlerimizi yaptığımız açıklama ile anlattık. Benim onun dışında söylemek istediğim ve sorguladığım şey şu; iki yıldır hiç üst üste gelmedi mi bu çizgi? Bu sistemin güvenli ve düzgün yürümesi adına gerekenlerin bir an önce yapılması şart. Bir televizyon kanalında, VTR’cinin gönderdiği görüntüyle bu kararın verilmemesi gerekiyor. Bir fotağrafta bir saniye içinde 24 tane kare var, bu karelerin sadece saniyeler içinde nasıl farklı hale geleceğini hepimiz biliyoruz. Bunin için daha ciddi bir altyapıya daha işin ehli kişilere ihtiyacımız var. Bence yeterli ekipman yok.”