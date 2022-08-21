Futbolculuk döneminde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray formalarını giyen Avrupa futbolunda da hem Inter'in hem Atletico Madrid'in hem de Newcastle'ın başarılarında büyük rol oynayan Emre Belözoğlu'nun NTV'de katıldığı 'Kırılma Anı' adlı programda söylediği sözler çok konuşuldu. Şu anda Başakşehir'in başında teknik adamlık kariyerine devam eden 41 yaşındaki futbol adamı futbolculuk kariyerinde yaşadıklarını anlattı.

Galatasaray ve Hagi'nin futbol hayatında nasıl bir yer edindiğinden bahseden Emre Belözoğlu, Fenerbahçeli oluşundan, Inter döneminde yaşadığı zorluklara dair oldukça samimi açıklamalarda bulundu.

İşte Belözoğlu'nun çok konuşulacak sözleri şu şekilde:

"Babam Fenerbahçe'liydi. Biz de Fenerbahçe'liydik. O dönem Zeytinburnu başkanı Süleyman başkan kızmıştı bana. Fenerbahçe kongre üyesiydi. Bizim de Fenerbahçe'de oynamamızı istiyordu. O dönem Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyordum."

"Küçükken YediKule'den Kadıköy'e gitmek zor oluyordu. 13 yaşındaydım. Florya daha yakın bir yerdi. Babam da Galatasaray altyapısında yetişmişti. Orada çok güzel anılar biriktirdim. Buralara gelmemde büyük emekleri vardır."

"Biz tamamen doğaçlama oynadık genç takımlarda. Bütün antrenörlerimiz bizi eğitmeye çalıştı. Bülent Ünder benim için çok değerli bir hocaydı. Galatasaray gelmemde vesile olanlardan biriydi. Süreç çok çabuk gelişti. Ben doğru eğitildiğimi düşünüyorum."

"Bugünlere gelmem, Fenerbahçe forması giyip kaptanlığa uzanmam, Galatasaray'da geçirdiğim yıllar sayesindedir."

Hagi'ye övgü dolu sözler

"Mükemmel bir duyguydu. Çocukken şöhretin hazzı bambaşka. Sahaya çıkıyorsunuz sizi alkışlıyorlar. Futbol hayatımda cümlelerle anlatamayacağım duygular yaşattı. Hagi'nin yerine oyuna girmek zor bir duygu. Türkiye'de gördüğüm en büyük oyuncu Hagi'ydi. Dünyada da gördüğüm 4. ya da 5. oyuncuydu"

"Cumhuriyet tarihinin gördüğü en iyi kadro, tartışmasız Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı kadrodur"

Fatih Terim sözleri

"Fatih Hocanın bizde çok emeği vardır. Bizim hep iyi olmamızı isterdi. Fatih Terim'i kızdırmıştım, bir sefer antrenmana geç kalmıştım. Okan Hoca'yı almaya gitmiştim. Trafiğe takıldık ve geç kaldık. Beni 3-4 gün antrenmana almadı."

"Her oynadığım takımın taraftarı beni çok sevdi. 7 ay Atletico'da oynadım onlar bile beni çok sevdi. Galatasaray taraftarını da anlıyorum. Hiç hak etmediğim kadar sevgisizliği de yaşadım. Hak etmediğim kadar da sevildim."

'Sadece Fenerbahçe beni gönderdi'

"Oynadığım takımların hepsinden kendi isteğimle ayrıldım. Sadece Fenerbahçe beni gönderdi. Röportajda Galatasaray taraftarı olduğumu mu söylemişim? Altyapısından yetiştiğim bir takım, belki de ondan öyle bir cevap vermişimdir. Galatasaray'dan yetişmiş, şampiyonluklar yaşamış bir oyuncu olarak yaptığım tercihi bence herkes yapamaz."

En büyük pişmanlığı

"Inter'de başkan beni çok seviyordu, kalmamı istedi. Sakatlığımı toparlayabileceğimi söyledi ancak ben gitmek istedim. En büyük pişmanlığım bu. Inter'den Newcastle'a geçtiğim dönem Fenerbahçe'den büyük bir teklif almıştım."

Fenerbahçe'ye transfer süreci

"Ben sakatlıklardan çok yorulmuştum. Newcastle'da hücum futbolu oynarken bu durum değişti. Türkiye'ye dönmek istedim. Aziz başkan teklif verdiğinde Adnan başkanla konuştum. Geçmişe dayanan bir dostluğumuz vardı. Ona teklifi söyledim ve hayırlısı olsun dedi. Fenerbahçe'ye transfer olduğumda sokakta ilk defa sevilmediğimi hissettim."

"Ben sokaktaydım. Fenerbahçe de hep sokaktaydı. Fenerbahçe halkın takımıdır. Bu yönümü Fenerbahçe'ye benzetiyorum."

Emre Belözoğlu'nun futbolculuk kariyeri

Emre Belözoğlu futbol kariyerine çok sayıda başarı sığdırdı. Emre Belözoğlu futbol kariyerine 1987 yılında Yenidoğan Güneşspor'da başladı. 1990- 1995 Yılında Zeytinburnuspor'da top koşturan Emre Belözoğlu 1995- 1996 yılında Galatasaray forması giydi. Alt yapı kariyerini tamamlayan Emre Belözoğlu 1996 yılı itibari ile Galatasaray'da profesyonel kariyerine başları. 2001 yılına kadar Galatasaray’da top koşturan Emre Belözoğlu 2001- 2005 yılları arasında Inter'de forma giydi.

Belözoğlu 2005- 2008 yılları arasında Newcastle United, 2008- 2012 yıllarında Fenerbahçe, 2012 yılında Atletico Madrid, 2013- 2015 yıllarında Fenerbahçe ve 2015- 2019 yılları arasında ise Medipol Başakşehir'de forma giydi. Başarılı futbolcu Emre Belözoğlu 2019- 2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyerek futbol hayatını yeni noktaladı.

Futbol hayatı boyunca pek çok takımda top koşturan ve sayısız milli takım maçına çıkan Emre Belözoğlu 2019- 2020 sezonu itibari ile futbol kariyerini noktaladı. 40 yaşında futbolu bırakan Emre Belözoğlu 28 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe ile yaptığı 1 yıllık sözleşme sonucu Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü oldu.

Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan imza töreninin ardından Emre Belözoğlu Fenerbahçe Futbol A Takımı sportif direktörü olarak görev aldı. Son olarak şimdilerde Emre Blözoğlu Başakşehir'in teknik direktörlüğünü yapıyor.





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Milli Takım Kariyeri

Başarılı futbolcu Emre Belözoğlu, futbol hayatında profesyonel kariyeri boyunca çoğu defa Milli Takım forması giydi. Emre Belözoğlu milli takım ile ilk maçına 2000 yılında çıktı. Norveç karşısında milli takım forması giydi.

Emre Belözoğlu UEFA Euro 2000 turnuvasının ardından ilk büyük sakatlığını geçirdi. Bunun yanı sıra 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Emre Belözoğlu da forma giyerek efsane kadronun arasında yer aldı. Bu maçlar sırasında sakatlanan Emre Belözoğlu milli takımın yarı finale kadar çıktığı bu turnuvayı saha dışından izlemek zorunda kaldı.







