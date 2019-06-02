Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın, “Emre futbolu Fenerbahçe’de bırakmak istiyor” sözleriyle alevlenen transferde sıcak gelişmeler var. Geleceği ve Fenerbahçe ile ilgili TRT Spor’a açıklamalarda bulunan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, “Bu yaşıma kadar aralıklarla çağrıldım Milli Takım’a. Hayatın gerçekleri var. Yaş ilerledikçe önünüzdeki zorluklar da çoğalıyor. Hayatımda vazgeçemeyeceğim en büyük tutku futbol. Ondan kopmak mümkün değil. Milli Takım’dan sonra karar vereceğim, 1 sene daha oynama isteğim var, bakacağız. Olursa olacak, olmazsa futbolu bırakacağım” ifadelerini kullandı.

‘Eğer kenetlenirsek...’

A Milli Takım’ın durumuyla ilgili de konuşan Belözoğlu, “Seve seve herkes burada. 2015’ten beri ilk kez 3’te 3 yaptık. Grupta çok zor iki maçımız var (Fransa, İzlanda). Ancak kenetlendiğimiz zaman başarı geliyor. Kazanırsak hep beraber, kaybedersek hep beraber kaybedeceğiz” dedi.

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