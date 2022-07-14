Süper Lig'in başlamasına haftalar kala transferde bombalar üst üste patlıyor. Geçtiğimiz sezon teknik direktör İsmail Kartal ile sorun yaşayan ve yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Mesut Özil'le ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'a gelerek sarı lacivertli kulüp ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Fenerbahçe Mesut Özil'in ayrılığı ile ilgili şu açıklamayı yaptı; 'Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil’e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.' Ayrılığın ardından 33 yaşındaki yıldızın yeni adresi belli oldu.

Çocukluk hayali olan Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni adresi Başakşehir oldu. İstanbul temsilcisi transferi 22 Aralık 2018'te Başkan Göksel Gümüşdağ'ın Mesut Özil hakkında yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, '"Mesut Özil oldukça değerli ve kıymetli bir futbolcu. Umarım bir gün Mesut Özil ve kulübümüzün yolları kesişecek." mesajını paylaştı. Mesut Özil bugün resmi imzayı atacak.









İşte o yazısı

Bu gelişmeler yaşanırken, Mesut Özil transferini ve birçok konuyu değerlendiren Milliyet Gazetesi Köşe yazarı Bilal Meşe, Belözoğlu'nun Süper Lig devinden bir bomba transfer" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> transfer daha yapacağını duyurdu. İşte Bilal Meşe'nin o yazısı;

HEM ÖZİL HEM BATSHUAYI MI?

Süper Lig takımlarımız bir yandan kamp ve hazırlık maçlarını sürdürürken, transferde de müthiş bir hareketlilik yaşanıyor. Bu anlamda Fenerbahçe “transferin lokomotifi” konumunda dersek abartmış olmayız. Başkan Ali Koç ve yönetim, Jorge Jesus’un bir dediğini iki etmiyor! Ünlü hocanın istediği Bruma ve Lincoln alınırken, Emre Mor da kadroya katıldı. Son olarak ise Tiago Çukur, Joshua King ve Willian Arao açıklandı. Ayrıca bir golcünün daha yolda olduğu iddia ediliyor.Görüyoruz ki gönderilecekler listesi de bir hayli kabarık! Lemos, Meyer, Samatta, Tisserand ve Caulker takımda düşünülmüyor. Berisha’nın da eli kulağında, gitti, gidecek.Asıl kafama takılan Mesut Özil meselesiydi! Hem yönetimin hem de Jesus’un planlarında yer almayan Özil, Fenerbahçe ile yollarını ayırarak, rotayı Başakşehir’e kırdı, valla doğru da yaptı. Başkan Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu’nun da bu transferi istemesi, Özil için büyük avantajdır. Yeter ki Özil zor gününde bir anlamda ona sahip çıkan Belözoğlu hocamızın güvenini boşa çıkarmasın, yeniden eski günlerine dönsün. Tecrübeli çalıştırıcı, Mesut Özil’den sonra Beşiktaş ’tan ayrılan Batshuayi’yi de kadrosunda görmek istiyor. Biliyorum dostlar bana kızacak ama, Batshuayi Kartal’da kalmalıydı bence. Tabii ki bu Ismael’in kararı. Dileriz o da pişman olmaz!







