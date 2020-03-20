Fenerbahçe TV'ye konuşan Belözoğlu: "Zeki hocamızın bir hafta programı belirlediğini söyledim. Burada Fatih Yılmaz hocamızda pazartesi günden itibaren video konferans sistemiyle antrenman yaptıracak. Zaten bu antrenmanların içeriğyle alakalı bizlere bugün veya yarın ulaştıracaklar. Bizlerde devletimizin vermiş olduğu kararla alakalı herkese söylediğimiz gibi biz de evde kalmalıyız, ülkemizdeki birçok bireyin evde kalması gereiyor. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Ama o da bir rutin kontrol şeklinde." ifadelerini kullandı.

1 gol 4 asist

39 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon 19 maçta sahaya çıktı ve 1 gol 4 asist ile oynadı.