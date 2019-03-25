Emre Belözoğlu'nda son dakika

A Milli Futbol Takımımız'ın EURO 2020 elemeleri kapsamında Moldova'yla oynayacağı maç öncesi sakatlandığı iddia edilen Emre Belözoğlu'nun herhangi bir problemi olmadığı öğrenildi.

25 Mart 2019, Pazartesi 17:31 Son Güncelleme:
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Emre Belözoğlu'nda son dakika

Fanatik.com.tr'nin ulaştığı Milli Takım yetkilileri konuyla ilgili olarak "Emre Belözoğlu'nun Moldova maçı kadrosundan çıkarılması söz konusu değil. Bu tür bir durumda resmi kanallarımız aracılığıyla bilgilendirme yapıyoruz." dediler.

Tecrübeli futbolcu, Milli Takımımız'ın Arnavutluk'u 2-0 yendiği maça ilk 11'de başlamış, 65. dakikada ise sakatlanarak oyundan çıkıp yerine genç orta saha Dorukhan Toköz'e bırakmıştı.

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