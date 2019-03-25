Fanatik.com.tr'nin ulaştığı Milli Takım yetkilileri konuyla ilgili olarak "Emre Belözoğlu'nun Moldova maçı kadrosundan çıkarılması söz konusu değil. Bu tür bir durumda resmi kanallarımız aracılığıyla bilgilendirme yapıyoruz." dediler.

Tecrübeli futbolcu, Milli Takımımız'ın Arnavutluk'u 2-0 yendiği maça ilk 11'de başlamış, 65. dakikada ise sakatlanarak oyundan çıkıp yerine genç orta saha Dorukhan Toköz'e bırakmıştı.

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