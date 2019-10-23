Kaburgasındaki kırığa rağmen Denizlispor deplasmanında forma giyen kaptan Emre Belözoğlu fedakarlığa devam ediyor... Alınan bilgilere göre sağlık kurulu, 39 yaşındaki futbolcuyla bir görüşme yaparak, "Konya- spor maçında dinlen" önerisinde bulundu. Ancak Emre'nin bu öneriyi kibarca geri çevirdiği belirlendi. Tecrübeli futbolcunun, "Şu an ağrılarım var ama takımı yalnız bırakamam. Kendimi iyi hissediyorum. Konyaspor maçında oynayacağım" yanıtını verdiği ifade edildi.

Kaynak: Takvim