Emre Belözoğlu: Zorlukların altından birlikte kalkacağız!

Emre Belözoğlu, Yeni Malatya maçında kaçırdığı penaltı nedeniyle büyük üzüntü yaşamıştı. Karşılaşmanın ardından teknik ekip, takım arkadaşları ve idari menacer Volkan Ballı, yaptıkları konuşmalarla kaptanı teselli etmişti. Yeni Malatya maçını arkasında bırakan Emre Belözoğlu, her fırsatta arkadaşlarına Göztepe maçının önemini anlatıyor.

Bu sezon deplasmanda Alanya, Galatasaray, Kayseri ve Yeni Malatya’ya puanlar bıraktıklarını hatırlatan 39 yaşındaki futbolcu, “Bizim için Göztepe maçının önemi iyice arttı. Artık deplasmanda da kazanmamız gerekiyor. Bütün zorlukların altından birlikte kalkacağız, birlikte başaracağız. Mücadeleye devam. Önümüzde çok uzun bir yolumuz var” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun

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