Emre Belözoğlu: Ya kahramanım ya hain!

Yıldız oyuncu, maçın sonunda ise sürekli kendisinin konuşulmasından dert yandı. Emre, “Fenerbahçe hep benim üzerinden konuşuluyor. Bu doğru değil. Elimden geleni yapıyorum. Benim kaderim olmuş, ya kahraman ilan ediliyorum ya da hain. Bu süreçlere alıştık. Futbolu çok seviyorum. Bu ülkede futbol oynayan birçok futbolcudan daha çok seviyorum. Belki de bu yüzden Allah bana oyuna girdikten sonra gol atmayı nasip ediyor” dedi.

‘Taraftar bize inansın’

Deneyimli oyuncu, taraftara da seslendi. Emre Belözoğlu, “Bize inansınlar. Önümüzde çözmemiz gereken çok ciddi sorunlar var. Bunları Ali Koç önderliğinde çözeceğiz. Kalan 3 maçı kazanırsak başka senaryolar konuşulabilir. İnşallah tüm sorunları çözerek önümüzdeki sezon taraftarı mutlu edecek bir sistem kuracağız” diye konuştu.

Tarihe geçiren gol!

Emre Belözoğlu’nun dün ka ydettiği şık gol, ke ndi sinin lig tarihine geçmesini sağladı. Te crübeli yıldız, Süper Lig’de 1990’lar, 2000’ler, 2010’l ar ve 2020’lerde ağları havalandırmayı başaran ilk futbol cu oldu.