Emre Belözoğlu: Ya bırakacağım ya da 1 sene daha forma giyeceğim

Medipol Başakşehir'in yıldızı Emre Belözoğlu, "Sezonun bitmesiyle beraber bazı yorgunluklar da oluyor ama bizler en iyi şekilde çalışacağız. Fransa favori takım ama onların için de hiç kolay bir maç olmayacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yaş ilerledikçe karşınızdaki engeller de artıyor. Hayatımda ailemden sonra vazgeçemeyeceğim en büyük tutku futbol. Milli takımdan sonra bir karar vereceğim. Ya bırakacağım ya da 1 sene daha forma giyeceğim" dedi.