Emre Belözoğlu: Vedat Muriç ve Max Kruse hepimize örnek oluyor

Gençlerbirliği galibiyetinin ardından büyük moral bulan Fenerbahçe’de kaptan Emre Belözoğlu, FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. Emre, hem son maçta yaşananlar hem de takımın iki önemli ismi Vedat Muriç ve Max Kruse hakkında şunları söyledi: “Vedat ve Kruse, bizim için çok önemli oyuncular. Onlar bizim savaşçılarımız. Futbol oynama azimleri, ortaya koydukları mücadeleler, hepimize örnek oluyor. Bu ikili adeta takımın tüm yükünü çekiyor. Onların ritmini yakaladığımız anda, tüm takım olarak coşuyoruz. Fenerbahçe sadece bu ikiliden ibaret değil, aslar da yedekler de bu takım için büyük taşıyor. Hepimizin vereceği katkı, sonunda başarıyı getirecek.”

‘Gerçekten müthiş oynuyoruz’

“Özellikle iç sahada taraftarımızın verdiği enerji ile gerçekten müthiş oynuyoruz. Bu durumu lig sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Üst üste gelen Malatyaspor ve Göztepe maçlarındaki 4 puanlık kayıp sonrası bu galibiyet bize ilaç gibi geldi. Şimdi önümüzde çok önemli bir Sivasspor deplasmanı var. Bölgenin hava şartları da bizi zorlayacak. Ancak deplasman kayıplarına Sivas’ta son vermek istiyoruz. Kalan üç maçımızı da kazanıp ilk yarıyı sıralamanın en üstünde tamamlamak istiyoruz.”

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‘Ferdi takıma ısınıyor’

“Ferdi Kadıoğlu, giderek takıma ısınıyor. Süper Lig’in zorluklarının üstesinden gelmeyi başarıyor. Ersun Yanal hocam onu yavaş yavaş hazırlayıp, ilk 11’in vazgeçilmezleri arasına sokmak için çaba harcıyor. Aceleye lüzum yok. Bunu kendi de biliyor. Gelinen nokta da futbol karakterini sahaya yansıtıp farkını ortaya koyuyor. Bence Ferdi geleceğin yıldız adayı.”

‘Orada hırsımdan kendime kızdım’

“Son maçta kaçırdığım gol sonrası yaptığım hareket yanlış anlaşılmasın. Orada kendime olan kızgınlığımı dile getirdim. Çünkü o pozisyon öncesi topun dibine vurmayı düşündüm. Ancak son anda karar değiştirince, pozisyon kaçtı. Ben de hırsımı reklam panolarından çıkardım.”

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