Ersun Yanal'ın istifası sonrasında Fenerbahçe futbol takımının teknik sorumluluğunu üzerlerine alan kaptan Emre Belözoğlu ile yardımcı antrenör Volkan Demirel Sarı-Lacivertli futbolcularla antrenman öncesinde bir toplantı gerçekleştirdi. Konuşmayı Emre Belözoğlu yaptı.

KRİTİK BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ

Çok zorlu ve kritik süreçten geçtiklerini belirten Emre Belözoğlu, "Son haftalada hepimizin yüzü düştü ve moralsiz kaldık. Ama bu gemiyi limana yanaştırmak zorundayız. Herkes bize yardımcı olsun" dedi.

MENTAL DÜŞÜŞÜN FARKINDAYIM

Mental düşüşün farkında olduğunu söyleyen Emre Şöyle devam etti: Üst üste kazanamamış olmamızın başka izahı yok. Haksızlığa da uğradık ama bunda bizim de sorumluluğimiz var.

ALMAMIZ GEREKEN BİR KUPA VAR

Yeniden kazanma alışkanlığı geri gelmeli. Sezonu en iyi yerde bitirmeliyiz. Kazanmamız gereken bir de kupa var.

PROGRAMI DEMİREL YAPIYOR!

İdmanlarda Emre Belözoğlu'nun ağırlığı hissedilirken, antrenman programlarını Volkan Demirel'in yaptığı ifade edildi.

GALİBİYET HASRETİ SONA ERECEK Mİ?

Süper Lig'de 6 maçtır 3 puanı bir arada göremeyen F.Bahçe bu hasreti Konya'da gidermeye çalışacak. Ancak Konya'nın da şidetle puana ihtiyacı var.

Kaynak: Takvim