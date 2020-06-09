Sezon sonunda Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev alacak olan Emre Belözoğlu ve Başakşehir'in başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk, 2000 yılında Galatasaray ile kazandıkları UEFA Kupası'nın ardından 2001 yılında Inter'e transfer oldular. İkili transfer süreci hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

İLK BAŞTA EMRE'Yİ İSTEDİLER

Transfer sürecini anlatan Okan Buruk, 'Avrupa'da yakaladığınız başarılar özellikle Avrupa gündemine çıkmanızı daha çok sağlıyor. Burada aslında ilk niyet Emre’yi Inter’e katmaktı. Benimki daha sonra gelişen bir olay oldu. İlk planda hem yaşı hem yeteneği itibariyle Avrupa’nın en gözde, genç oyuncularından biriydi. Daha sonra benim olayım da gelişti. Bu da hem bizim hem oynadığımız takım Galatasaray hem de Türkiye için değişik bir dönemdi. Zor da geçti. Baktığımızda iki Türk futbolcunun yurt dışına gitmesi Türk Futbolu ve Galatasaray için önemli bir olaydı.' dedi.

SCOUT EKİBİNİN BAŞINDAKİ KİŞİYLE GÖRÜŞTÜĞÜMDE...

Emre Belözoğlu, Inter'e transfer sürecini, 'O dönemde çok iyi bir takımımız vardı. Gerek Türkiye Ligi'nde gerekse Avrupa’da çok başarılıydık. Bunun neticesinde farklı farklı takımlardan transfer teklifleri alıyorduk. Benim adıma Inter izlemeye geldiğinde birkaç kez görüşmüştük kendileriyle. Fakat o dönem biz Galatasaray’ın bir teklifini bekliyorduk. Bize bir teklifte bulunmayınca sezon sonunda son 3-4 maçımızı izleyip bir karar vermek durumunda kalacaktık. O dönemler beni izlemeye geliyorlardı.Scout ekibinin başındaki kişiyle görüşmemizde takımımızda bazı diğer oyuncuları da izlediklerini söylemişlerdi. Hatta beni izlerken benden daha iyi bir oyuncuyu izlediklerini söylediler. O oyuncu da Okan Buruk idi. O yüzden ikimiz birden transfer olduk. Onunda söylediği gibi bu transferlerin gerçekleşmesi Türk Futbolu adına çok önemliydi. '' sözleriyle anlattı.