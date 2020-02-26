Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues, Trabzonspor maçında sahadalar

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues’in tedavisinde sona gelindi.

Ancak teknik heyet, iki futbolcuyu da hafta sonunda Antalyaspor deplasmanında oynanacak lig maçında riske etmeyi düşünmüyor.

Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa Ligi’ne direkt katılma açısından daha önemli bir hale geldi. Bu nedenle Emre ve Rodrigues, Trabzonspor ile önümüzdeki hafta içinde oynanacak yarı final ilk maçına saklanacak.