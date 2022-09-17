UEFA Konferans Ligi’nde namağlup ilerleyişini sürdüren ve İtalyan ekibi Fiorentina’yı 3-0’lık net bir skorla deviren Medipol Başakşehir alkışları toplamaya devam ediyor.

Ülker puanına katkı anlamında sezon başından bu yana önemli işlere imza atan Emre Belözoğlu ve takımı, şimdiden 9.000 puan topladı. Ülke puanına bu sezon şu ana kadar en fazla katkı yapan takım olan turuncu-lacivertliler, 8 maçta 2 beraberlik, 6 galibiyet aldı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu da kariyerindeki ilk Avrupa kupaları sınavına başarıyla başladı. Futbolculuğunda 2 kez UEFA Süper Kupası kazanan ve 1 kez de UEFA Kupası kaldıran Emre Belözoğlu, hocalık döneminde de benzer bir yoldan gideceğinin sinyallerini verdi.

21 MAÇ OLDU

Başakşehir ayrıca AZ Alkmaar ve Benfica’dan sonra UEFA’nın tüm kulüp organizasyonları baz alındığında en fazla puan toplayan takımlar arasında geliyor. Başakşehir bir yandan da yenilgisiz ilerliyor. Lig ve Avrupa’da son 21 resmi maçını kaybetmeyen İstanbul ekibi, 15 galibiyet 6 beraberlik yaşadı. Özellikle son 7 resmi maçta da gol yemeyen Emre Belözoğlu’nun öğrencileri tarihi bir seri yakaladı.

4.800 PUAN TOPLANDI

Ülke puanı açısından çok önemli bir sezondan geçen Türkiye, 19. sıraya yükselerek umut veren bir tablo yakaladı. Avrupa kupalarında bu sezon şu ana kadar 4.800 puan toplayan Türkiye, en çok puan toplayan yedinci ülke oldu.

İspanya, 5.571 puanla ilk sırada gelirken, Vaduz sayesinde Lihteştayn 5.500 puanla ikinci, Benfica’nın yıldızlaştığı Portekiz 5.333 puanla üçüncü, Çekya 5.250 puanla dördüncü, Belçila 5.200 puanla beşinci, İngiltere 5.000 puanla altıncı ve Türkiye 4.800 puanla yedinci sırada.

EN ÇOK BAŞAKŞEHİR

Bu sezon 5 takımla Avrupa kupalarına başlayan Türkiye, Konyaspor’un elenmesiyle şu anda 4 temsilciyle yola devam ediyor. Başakşehir, Konferans Ligi’nde namağlup ilerleyip 9.000 puan topladı ve ilk sırayı aldı. Şampiyonlar Ligi’nden elenen ama Avrupa Ligi’nde yenilgisiz devam eden Fenerbahçe , 7.000 puanla ikinci sırada. Sivasspor , Cluj deplasmanında kazanarak moral buldu ve 3.000 topladı. Trabzonspor da Kızılyıldız galibiyeti sonra 2.500 puan yaptı. Elenen Konyaspor ise sezonu 2.500 puan ile kapatmıştı. Toplamda 24.000 puan elde edildi. 5 takıma bölünmesi sonucunda da 4.800’lük puan ortaya çıktı. (Skorer)