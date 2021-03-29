Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, Samandıra Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Önemli açıklamalarda bulunan Belözoğlu, "Benim de hayalim Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan birisi olmak. Hedefim ve hayallerim inanın çok daha büyük. İnandığım doğrulardan vazgeçmeden, yoluma devam edeceğim." ifadelerini kullandı. Ayrıca 40 yaşındaki teknik sorumlu, teknik ekibe yeni isimlerin de katılacağını duyurdu. İsmail Kartal'ın döneceğine dair iddialara da Emre Belözoğlu verdiği cevapla yalanlandı.

İşte Emre Belözoğlu'nun o açıklamaları:

"Erol Bulut Hocamıza burada vermiş olduğu hizmetler, takımımızın bu noktaya gelmesi için çok çalışkan ruhuyla göstermiş olduğu iradeden ötürü teşekkür ediyorum. Onunla çalışmak keyifliydi, önemli bir tecrübeydi. Sezon sonuyla ilgili kafamda herhangi bir plan yok. Sahanın içine girdikten sonra yapmam gerekenin ne olduğunu biliyorum."

'Tek hayalim'

"Sezon sonu için kafamda hiçbir plan yok. 10 haftayı en şekilde tamamlayacağız. 10 hafta sonra planım Fenerbahçelilerin yüzünü güldürmek, ümit vermek, camiadaki 7 senedir süren sıkıntılı olan ortamı dağıtmak. Tek hayalim bu."





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'İç saha performansımızı geliştirmek istiyoruz'

"Oturmuş, 30 haftanın bir şablonu var. Bunun bize olumlu ve olumsuz anlamda ne kattığını arkadaşlarla değerlendiriyoruz. Özellikle iç saha performansımızı değiştirmek için çalışıyoruz."

"Fenerbahçe, Fenerbahçe'ye gönül verenlerin Fenerbahçe'si. Ben de bu ülkede en uzun süre futbol oynamış birisi olarak birikimlerimi ve özelliklerimi futbolcu arkadaşlara anlatmaya çalışacağım."

'Türkiye'nin en büyük teknik adamlarından biri olmak istiyorum'

"Futbol oynarken dahi geliştirmeyi çalıştırdığım özelliklerimi arkadaşlarıma anlatmaya çalışacağım. Benim de hayalim Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan birisi olmak. Hedefim ve hayallerim inanın çok daha büyük. İnandığım doğrulardan vazgeçmeden, yoluma devam edeceğim. Fatih Terim ve Sergen Yalçın ülke futboluna büyük hizmet etmiş kişilerdir. Çok büyük saygı duyuyorum onlara."













'Erol Bulut'un işine asla karışmadık'

"Fenerbahçe çok büyük bir isim. Başkanımız çok cefekarca mücadele ediyor. Erol hoca benim eski arkadaşım. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Maç bitince değerlendirmelerimizi yaparız. Kendisiyle bugüne kadar tercihleriyle alakalı rahatsız etmeyecek şekilde konuşmadım. Başkanımız da Erol hocanın işine karışacak bir adım atmamıştır. Biz Erol hocaya elimizden geldiğince saha içine konsantre olması için çaba gösterdik. Burada kimse, kimsenin işine karışmadı. İyi bir teknik direktör de işine karıştırmaz zaten."

"Erol hoca benim eski arkadaşım. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Maç bitince, değerlendirmelerimizi yaparız. Kendisiyle, bugüne kadar tercihleriyle alakalı veya oyun dizilişiyle alakalı konuşma yapmadım."

Gol sorunu açıklaması

"Sezon başında planlama yapıyorsunuz. Vedat'ın ayrılmasından sonra bir tek Allahyar kaldı. O da gidince takıma yeni forvetler aldık. Samatta çıkış arayan ve istenen bir oyuncuydu. Cisse ligimizde 20 küsür attı. Vedat 20'nin altında kaldı ve çok iyi paraya sattık."

"Futbolda bazen hesaplarınız tutmaz, iki artı iki dört etmez. Genel anlamda iyi bir takım kurduğumuzu ama hatalarımızın da olduğunu düşünüyorum."

Teknik ekip açıklaması

"Koronavirüse yakalanan 2 hocamız var. O yüzden Selçuk Şahin’i aşağıya indirdik. Selçuk da Volkan da ben de Fenerbahçe bize ne görev verirse yapacak kişileriz. Fenerbahçe bize gel dediğinde geldik, git dediğinde gittik."

"Fenerbahçe'nin kıymetini bilen herkes ekibimde olsun istiyorum. Yurt dışından 1 kişi aramıza katılacak. Türkiye Ligi'ni tanıyan 1 kişi daha ekibimize katılacak. En yakın sürede açıklayacağız"

Sportif direktörlük görevine devam edecek mi?

"Ben daha fazla sahaya odaklanacağım ama sportif direktörlük görevine de vakit ayıracağım. Sportif direktör denince akla hemen yeni hocalar ve transferler geliyor. Bu pozisyonun içinde hem hukuksal hem de finansal çok fazla sorumluluk var."

'Önceliğimiz saha içi'

"Skorlar bizi destekler ve oyunumuza yansıtırsak, oradaki işimiz ikinci planda olabilir. Önceliğimiz saha içi. Sonumuzu düşünmüyoruz. Önemli olan Fenerbahçe'nin sonu iyi olsun. Fenerbahçelilere uyandıklarında mutlu olacakları bir takım kurmak için bu göreve soyundum. Elimden geleni Fenerbahçe'nin menfaatleri için ortaya koyacağım"

"Ben kendi kariyer planlamamı bu şekilde yapmadım ama bana verilen görev için elimden geleni yapacağım. Bundan da pişman olmayacağım."

1959 öncesi şampiyonluklar

"Fenerbahçe'nin 100 yıllık tarihindeki şampiyonluklarının da tüm şampiyonluklar içine konmasının önemli olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum ki TFF bu konuda hakkaniyetli kararı verecektir."









Ümit Özat açıklaması

"Ümit Özat'la aynı takımda oynamadım ama milli takımda beraber oynadım. Kendisiyle, olayı kişiselleştirebileceğim bir diyaloğum olmadı. Söylemem gereken çok şey olmasına rağmen bugün konuşmak istemiyorum. Benim tek amacım, bu 10 haftada bütün enerjimi Fenerbahçe'ye vermek."

"İş Fenerbahçe'nin menfaatine dayandığında herkesin hesabı ve planı belli. Fenerbahçe formasını 1 dakika bile giymiş herkes benim için değerli. Ama hiçbir futbolcu arkadaşım için saha dışında bu kadar fütursuzca kelimeler kullanmam."









İsmail Kartal Fenerbahçe'ye dönecek mi?

"İsmail hoca benim değerli bir ağabeyimdir. Ama şu anda kendisiyle hiçbir görüşmemiz olmamıştır. Erzurumspor'dan ayrılmasının nedeni bizimle alakalı değil."

"Pandemi dönemi genç oyuncuları da çok olumsuz etkiledi. Ben genç kardeşlerimize elimden geldiğince şans vereceğim. Ama gerçekçi olmak lazım, Fenerbahçe altyapısından çıkan her oyuncu da Fenerbahçe'de oynayamaz."

"Futbolu bırakmasaydım şu an bu Milli Takım'da oynayamazdım. Bu Milli Takım'da oynamak çok zor, çok iyiler."

'Enkaz aldığımız yok'

"Enkaz aldığımız yok, iyi bir takım aldık. Küçük dokunuşlar yapacağız ve bu takımı geliştireceğiz inşallah. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Bunu net bir şekilde hissettireceğimizi umuyorum."

Ozan Tufan sözleri

"Ozan Tufan beraber oynadığım gelişimine şahit olduğum bir oyuncu. Eksiklerini de yüzüne söylüyorum. Bazen kızıyor ama doğrusu bu. Milli takımdaki oyunu bizleri çok mutlu etti. Beşiktaş maçında oyuna girdikten sonra oyun değişti. Onu da geliştireceğiz."