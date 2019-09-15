Emre Belözoğlu: Tek hedefimiz şampiyon olmak

Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu, Alanyaspor karşılaşması öncesi bir kez daha FANATİK’e konuştu. Usta foto muhabirimiz Yusuf Dursun’a konuşan Emre, Volkan Demirel’in teknik ekibe katılması, şampiyonluk yarışı ve A Milli Takımımız’ın Euro 2020 hedefleriyle ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yaptı.

Türk futbolunun şimdiden efsaneleri arasında yer alan 39 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi: Volkan’ın bizimle beraber olacak olması çok güzel. 17 yıllık hizmeti ve çubuklu ile kazandığı başarılar, Fenerbahçe efsaneleri arasına adının yazılmasını sağladı. Takıma büyük katkısı olacak. Hem arkadaşlarına sağlayacağı motivasyon hem de futbol bilgisi ile yeni Volkan yetişmesine ön ayak olacak.”

‘Alanya zor deplasman’

“Bu sezon elbette tek hedefimiz, Süper Lig’de şampiyonluk yaşamak. İlk 3 haftada Süper Lig’de oynadığımız maçlarda neler yapabileceğimizi gösterdik. Taraftarımız bize inanıyor. Sonuna kadar destek veriyor. Şampiyonluk hedefinden dönüş yok. Pazartesi günü (yarınki) 3 maçını da kazanıp, liderliğini sürdüren Alanyaspor ile hayati bir deplasman maçına çıkacağız. Sakatlığım nedeniyle ben kadroda olmayacağım ancak arkadaşlarım bu başaracak güçte. Biz bir ekibiz, bir aileyiz. Bunu da çıktığımız her maçta başarı ile gösteriyoruz.”

‘Büyük bir haz alıyorum’

“Milli Takımımız’da teknik direktörümüz Şenol Güneş’le birlikte çok genç bir jenerasyon bir araya geldi. Ben de onlara ağabeylik yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tecrübelerimi onlarla paylaşıp, yapılan hatalar konusunda uyarılarda bulunuyorum. Benim onlarla yakından ilgilenmem hem futbolcuları hem de Şenol hocayı çok mutlu ediyor. Bu görevimden büyük haz alıyorum. Türk Milli Takımı olarak hedefimiz Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etmek. Şu anda yolu yarıladık. Önümüzde Arnavutluk, Fransa ve İzlanda ile oynayacağımız çok önemli üç maç var. İlk iki arasına girip, finallerde yer almak istiyoruz.”

Yusuf Dursun | FANATİK ÖZEL