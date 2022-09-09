Spor Toto Süper Lig'de oynadığı ilk 4 maçta kalesini gole kapatan Başakşehir, Avrupa kupalarındaki formda performansını devam ettirdi. İstanbul ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nun ilk haftasında Hearts'ı deplasmanda 4-0'la geçti. Başakşehir'in bu sonucu tarihte bir ilk oldu.

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri bu sezon geride kalan 5 haftada Süper Lig'de 4 maç oynadı. Turuncu-lacivertliler bu süreçte rakiplerini 3 kez mağlup etti ve 1 beraberlik yaşadı. Emre Belözoğlu'nun çalıştırıdığı İstanbul ekibi; Kasımpaşa, Konyaspor , Kayserispor ve Alanyaspor karşısında kalesini gole kapattı.

AVRUPA'DA DA NAMAĞLUP

Turuncu-lacivertliler bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3 ön eleme turu oynadı. İstanbul ekibi bu maçlarda 4 beraberlik ve 2 beraberlik elde etti. İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşı karşıya gelen turuncu-lacivertliler ilk maçta evinde 1-1'lik eşitliğe rağmen deplasmandaki 1-0'lık galibiyetiyle tur atlama başarısı gösterdi. Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. ön eleme turunda Breidablik'i 3-1 ve 3-0'lık skorlarla rahat geçti. Turuncu-lacivertliler, play-off turunda ise Antwerp ile ilk maçta 1-1 berabere kalmasına rağmen deplasmandaki 3-1'lik üstünlüğüyle gruplara kaldı.

BELÖZOĞLU'NA 3 YILLIK KONTRAT

Fenerbahçe 'den ayrıldıktan sonra Başakşehir'le anlaşma sağlayan Emre Belözoğlu'nun gösterdiği bu performans Başakşehir kurmaylarını etkiledi. İstanbul ekibi, genç teknik adamla kısa süre önce 3 yıllık yeni anlaşma imzaladı. Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde bu sezon oynadığı 11 resmi maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

HEARTS DEPLASMANINDA KRİTİK ZAFER

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nun ilk haftasında deplasmanda İskoçya ekibi Hearts'a konuk oldu. Heyecan dolu müsabakanın ilk 45 dakikalık zaman dilimi temsilcimizin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Başakşehir'in ilk yarıdaki golünü 26'ncı dakikada Hasan Ali Kaldırım kaydetti.

Temsilcimiz maçın ikinci yarısında rakibine karşı tamamen üstünlük kurdu. Turuncu-lacivertliler 67'nci dakikada Youssouf Ndayishimiye, 75'inci dakikada Kingsley (KK) ve 82'nci dakikada Berkay Özcan'ın attığı gollerle farka koştu. Hearts'ı 4-0'la geçen Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubuna 3 puanla başladı.

TARİHİ ZAFER

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'in bu galibiyeti sonrası bir ilk yaşandı. Opta'nın verilerine göre; İstanbul ekibi, Hearts'ı 4-0'la geçtiği mücadeleyle birlikte Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.