Süper Lig ´in 11’inci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile çıktığı 3 maçta 3 galibiyet almayı başaran İstanbul ekibi, puan tablosunda 10’uncu sıraya kadar yükseldi. Eski teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ligin ilk 8 haftasında 8 gol atabilen Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ise çıktığı 3 maçta fileleri 7 kez havalandırmayı başardı. Turuncu-Lacivertli ekip gelecek hafta deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Performanslar parıldadı

Emre Belözoğlu yönetiminde bireysel performanslar da parladı. Geçen hafta Antalya karşısında Berkay Özcan golleriyle yıldızlaşırken önceki gün de Başakşehir’in Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli ve Edin Visca bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.