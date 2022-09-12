Emre Belözoğlu: Sonuna kadar yarışta olacağız

Beşiktaş , Süper Lig 'in 6. haftasında Başakşehir'i ağırladı. Vodafone Park'ta full tribünler önünde oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği 90 dakikada kazanan konuk ekip oldu. 71. dakikada Bertrand Traore'nin attığı golle maçı 1-0 kazanan Başakşehir, üst üste 3. galibiyetini aldı. Avrupa'daki başarılı performansını ligde de sürdüren, henüz kalesinde gol görmeyen ve namağlup unvanını koruyan Emre Belözoğlu yönetimindeki Turuncu Lacivertliler, 13 puan ve averajla 2. sıraya yerleşti.

Süper Lig'de toplam 13 maçtır yenilmeyen Başakşehir, bu sezonki 5 maçta 13 puan toplayıp hiç gol yemedi.

Mücadelenin ardından Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Sonuç özelinde mutluyuz. Beşiktaş'ın planını biliyorduk. Hazırlığını yapmıştık. Pozisyon vermedik ama kendi hatalarımızla düzenimiz bozuldu. Kazanmayı alışkanlık haline getirmek güzel ama her sonuçtan bir ders çıkarmak gerekiyor."

"İyi savunma yaptık. Çıkışlarda rahat pozisyon üretebilecekken organizasyonumuza yakışmayan pas hataları yaptık.

'Beşiktaş'tan daha iyi takımlarla da oynadık'

"Sezon başından beri Beşiktaş'tan daha iyi takımlarla da oynadık. Beşiktaş'ın büyük bir taraftar grubu var, baskı kuracaklardı. İyi savunduk. Kendi organizasyonumuza yakışmayan pas hatalarımız oldu. Bu da doğal, 50 bin kişi önünde oynadık."

"Beşiktaş'ın ciddi pas organizasyonu yok. Direk giden, kenara inip orta yapan bir takım. Beşiktaş da gol atabilirdi. Kazanmak ve kazanmayı alışkanlık haline getirmek güzel. Bu maçtan da ders çıkaracağız. Sonuna kadar yarışta olacağız."

'Yolun daha çok başı'

"Uzun yıllar teknik adamlık yapabilirsem, oyuncu yetiştirmek istiyorum. Geldikten sonra oyunda gelişen futbolcularımız oldu. Yolun daha çok başı. 6 saat yoldan geldik. Bütün çocuklar elinden geleni yaptı."





İlgili Haberler Bertrand Traore: Çok savaştık





'Bir gün gol yiyeceğiz ama kazanmak daha önemli bir konu'

“Bu düzeni, topa sahip olma oyununu isteyen takımlara baktığınızda savunma güvenliğini de üst düzey yapıyor. Beşiktaş birkaç pozisyona girdi. Oyunu çok fazla organizasyon üstüne kurup, kenara inmeden de direkt oyunla sizi bozabilecek bir rakip. Her ne olursa olsun bu düzenden vazgeçmeyeceğiz. Oyuncuların hepsi istekli arzulu. Bir gün gol yiyeceğiz ama kazanmak, oyun üstünlüğünü sağlamak daha önemli konular”

'Bir oyuncu Türk’üm ben diyorsa, hissediyorsa oynamalıdır'

“Yusuf Demir’in kural değiştikten sonra geldiği için transferden başka, milli takımı tercih etmesinden dolayı kurala dayalı durum. Bir oyuncu Türk’üm ben diyorsa, bunu benliğinde hissediyorsa bence şahsi fikrim oynamalıdır. Mesut’ta belirli bir seneden önce geldiği kural. O yüzden Türk statüsünde oynuyor. Mesut Almanya’yı tamamen karşısına almış bir oyuncu”

'Sevginin de, nefretin de büyütülmesine gerek yok'

“Beşiktaş stadında çok top oynadım, burada hep tepki gösteriyorlar. Takım geriye çekildi diye, oyun siz istemeseniz de oraya gidiyor. Ben 17, 18 yaşından beri bu işi yapıyorum. Hak etmediğim kadar eleştirilere, hak etmediğim sevgileri de gördüm. Sevginin de, nefretin de büyütülmesine gerek yok. Ben işimi yapacağım sadece. Övgüler, sevgisizlikler olacak. Herkesin bizi sevmeye gönlü de olmaz, bunu anlayışla karşılamamız gereken bir durum”







