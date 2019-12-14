Emre Belözoğlu, Sivasspor maçına hazır!

Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu belirsizliği, müjdeli haberle son buldu. Ersun Yanal’ın, sakatlığı nedeniyle Sivas’ta oynatmaya çekindiği tecrübeli futbolcu, kritik maça hazır!

Kaptan, dün sağlık heyeti tarafından detaylı bir kontrolden geçirildi. Muayenede, sakatlığın tamamen geçtiği ve oynamasının önünde bir engel kalmadığı belirlendi. Bunun üzerine Emre Belözoğlu, bu hafta ilk kez dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

39 yaşındaki orta saha oyuncusu, idmanı sorunsuz tamamladı. Emre, antrenmanın ardından eksiklerini kapatmak için soyunma odasına gitmek yerine birkaç arkadaşıyla birlikte sahada kaldı. Tecrübeli futbolcu, özel bir çalışma daha yaparak yarınki kritik mücadeleye hazırlandı.

‘Dikkatli olmalıyız’

Emre Belözoğlu, Sivas deplasmanında ilk 11’deki yerini alacak. Yıldız oyuncu için Beşiktaş derbisi öncesi bir tehlike de kart sınırında olması…

Kaptan, kendisi gibi sınırda olan Serdar ve Muriç’le konuşarak, “Sivas maçı çok önemli ancak sonrasında en az bu karşılaşma kadar önemli bir de derbi oynayacağız. Beşiktaş karşısında da takımın bize ihtiyacı olacak. Bu nedenle hepimiz kart konusunda çok dikkatli olmalıyız” uyarısında bulundu.

Yusuf Dursun