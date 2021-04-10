Emre Belözoğlu: Şampiyonluk şansımız hala var

Fenerbahçe, büyük umutlarla gittiği Yeni Malatya deplasmanında hayal kırıklığı yaşadı. Teknik direktör olarak ikinci maçında puan kaybı yaşayan Emre Belözoğlu, 1-1 biten mücadele sonrası soyunma odasında öğrencilerine bir konuşma yaptı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, “Öncelikle şunu bilin, kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz” dedi. Emre Belözoğlu, “Her şeye rağmen sizin, Fenerbahçe forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile geride bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Daha çok çalışacağız’

Sarı-Lacivertliler’in teknik patronu, yaşanan puan kaybına rağmen şampiyonluk umudunu koruduğunu dile getirdi. Emre Belözoğlu, oyuncularına, “Ligde daha kat edilecek çok yol var. Rakiplerimiz de kayıplar yaşayacak ama bizim artık puan kaybetme lüksümüz kalmadı. Şampiyonluğa inancım var, ben inanmadığım şeyi söylemem. Yolumuza devam edeceğiz, her gün daha çok çalışıp üzerine koyacağız” diye konuştu.

Yusuf Dursun



