Emre Belözoğlu: ’Şampiyon olacaksınız!’

Kadıköy’de 4-3 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe soyunma odasında adeta matem havası vardı. Taraftarları fazlasıyla üzen oyuncuların ağzını bıçak açmadı. Teknik direktör Erol Bulut, burada yaptığı konuşmada hayal kırıklığını dile getirdi. Bulut, “Takım olarak kazanıp takım olarak kaybediyoruz. Bir daha böyle bir maç yaşamak istemiyorum. Bir an önce kazanan takım kimliğine bürünmemiz gerekir” ifadelerini kullandı. Soyunma odasında söz alan bir başka isim ise sportif direktör Emre Belözoğlu oldu.

‘Hâlâ zirvedeyiz’

Belözoğlu, takıma moral vererek, “Hatalarımızı masaya yatırmalıyız ancak bir an önce bu yenilgi psikolojisinden çıkmamız gerek. Denizli maçına çok iyi bir şekilde konsantre olmamız şart. Daha oynanacak 30 maç var. Unutmayın, 10 hafta geride kaldı ve 3 derbi oynamamıza rağmen hâlâ zirvedeyiz. Yani kaybedilen hiçbir şey yok. Siz şampiyon olacaksınız!” ifadelerini kullandı.



