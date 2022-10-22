Emre Belözoğlu: Rakibimiz hamlelerin karşılığını aldı, biz alamadık

Süper Lig 'in 11. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe 'ye 1-0 mağlup oldu. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.









Rakibin yaptığı hamlelerin karşılığını aldığını fakat kendileri için bu durumun gerçekleşmediğini belirten Belözoğlu, "Fenerbahçe'nin bir düzeni var. Baskılı oynamaya çalışıyor. Özellikle kendi sahasında mesafeleri daraltıp o kaosun içine sizi çekmeye çalışıyor. 60-65 dakika bunu yaptırmadık aslında. Rakip hamleler yaptı, biz hamleler yaptık. Onlar yaptıkları hamlelerden karşılığını aldılar ama biz alamadık. Oyun anlamında memnun olduğum dönemler var, olmadığım dönemler var. Pas oyununu yaptığımızda karşılığını aldık ama ne zaman ki topu çok çabuk verdik ki o zaman Fenerbahçe'nin istediği oyun oldu. Oyun anlamında gelişebileceğimiz daha çok süre var" dedi.

Fiorentina maçına ilişkin görüşleri de sorulan Belözoğlu, "Bu maçtan sonra hemen yarından itibaren Fiorentina maçına hazırlanmamız gerekiyor. Grup birincisi olmak en büyük hedefimiz. Oyuncularımın hepsine söylüyorum ki hedeflerimiz var. Bunlar arasında en önemlilerinden biri de Konferans Ligi'nde son 16'ya kalıp devamında nereye kadar gidebileceğiz buna bakmak" ifadelerini kullandı.