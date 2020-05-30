Emre Belözoğlu: ’Psikolojik gerçekler de var’

Emre Belözoğlu, FB TV’ye konuştu. Kaptan, “Biz futbolcular normalde 3-4 hafta tatil yaparız. Bu ilk defa 6-7 haftalara çıktı. Sahaya dönmek kolay değil. Herkes olayın fiziksel boyutuna bakıyor ama bu işin psikolojik gerçekleri de var” dedi.

Aurelio’nun antrenör olarak dönmesine de değinen Emre, “Marco bu formayla sayısız başarılar kazanmış bir arkadaşımız. Yönetimin kararını isabetli buluyorum” diye konuştu.



