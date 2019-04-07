Emre Belözoğlu özür diledi!

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Medipol Başakşehir evinde Atiker Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 50'nci dakikada Mossoro ve 69'uncu dakikada Visca kaydetti. Medipol Başakşehir 61 puanla liderliğini sürdürürken, Atiker Konyaspor 35 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, hem A Spor'a hem de TRT Spor'a bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Büyük takımlar, kafa kafaya gitsek daha avantajlı olabilirdi ama 6 puan öndeyiz. Net bir oyun oynuyoruz. Bielsa'nın bir lafı var, çok değerli; 'İyi bir A planınız varsa, B planına ihtiyaç duymazsınız' diyor. İyi gidiyoruz."

"Her maça final gibi bakıyoruz, inşallah yolun sonunda biz şampiyon olacağız. Yaşım ilerlese de kendimi sahada tutamadığım anlar olabiliyor. Rakibin ayağına bir müdahalem olmuş olabilir ama sarı kart olmadığını düşünüyordum. Saha içinde eleştirilebilir bir figür olduğumu düşünüyorum, yanlış bir şey yapınca da özür diliyorum."

"Sezon sonunda futbolu bırakıp bırakmama konusunda bir kara vereceğiz. O sonrası, önce bir şampiyon olalım."

Şenol Güneş'e övgü

"Şenol hoca, kafasının arkasında hiç planı olmayan, herkese net ve açık ifadelerle istediğini anlatan, iyi bir eğitimcidir. Şenol hoca, daha önce yapmış olduğu işi yine yapıp, en adaletli kadroyu çağıracaktır."

O hareketine açıklık getirdi

"Ben orada pozisyonun faul olmadığını düşünmediğimden böyle bir tepki verdim. Abartılı bir tepki verdiysem özür dilerim. Rakibime topu aldıktan sonra istemdışı bir hareketim olabilir ama ben faul yapmadan topu kazandığımı düşündüm.















