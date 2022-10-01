Emre Belözoğlu: Oyundan genel hatlarıyla memnun değilim

Başakşehir, Süper Lig 'in 8. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Bu sezon kalesinde ilk kez gol gören ancak namağlup unvanını sürdüren Emre Belözoğlu'nun ekibi, 17 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Kazanmak istediğimizi maçtan önce de söylemiştim. Kazandığımız için mutluyuz. Oyunun genel bölümünden memnun olmadığımı söylemek zorundayım. Ankaragücü iyi mücadele etti. Bizim takımımız iyi mücadele etti ama saha içi organizasyon olarak bir sezon başının biraz gerisinde gibi görünüyoruz son 2 haftadır özellikle. Bunu düzeltmek için çalışmaya devam edeceğiz."

'Oyuna giren arkadaşları tebrik ediyorum'

"Oyundan genel hatlarıyla memnun değilim. Oyuncu değişikliklerimiz çok ama önemli katkılar verdi. Bundan dolayı da oyuna giren arkadaşları tebrik ediyorum. Kazanmak güzel ama kazanırken de hatalarımızdan ders çıkarmak gerektiğini düşünüyorum."







