Emre Belözoğlu ortalarda yok

Futbol kariyerini noktaladıktan sonra Fenerbahçe’nin yeni sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, bir süredir ortalarda gözükmüyor.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 08:01 Son Güncelleme:
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Emre Belözoğlu ortalarda yok

Görevine resmi olarak başlamasa da çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğü öğrenilen Emre’nin, şu an için sadece teknik direktör Erol Bulut’la tesislerde bir görüşme gerçekleştirdiği, onun dışında göz önünde olmadığı bildirildi. Deneyimli futbol adamının, transfer listesindeki oyuncuların temsilcileriyle görüşme halinde olduğu öne sürülüyor.

Devam edecek mi?

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki son maçı olan Çaykur Rizespor mücadelesinde her iki takım teknik heyet ve oyuncuları tarafından ayakta alkışlanarak sahayı terk eden 40 yaşındaki futbolcunun hala takımın en iyilerinden olması "Futbola 1 sene daha devam edecek mi?" sorularını da beraberinde getiriyordu. Kulübün konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması da dikkat çekiyor.


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