Spor Toto Süper Lig 'in 16'ncı haftasında Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı. Deniz Türüç ve Danijel Aleksic'in attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, 2 maçlık seri yakaladı. Başakşehir, 30 puan ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşirken 2 maçtır kaybeden Nuri Şahin'li Antalyaspor, 16 puanla 12. basamakta kaldı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK DEĞERLİ VE ÖNEMLİ"

Dünya Kupası arasından sonra oynadıkları 3'üncü resmi maçı da kazandıkları için mutlu olduğunu aktaran Belözoğlu, "Üçüncü resmi maçımız ve üçüncü galibiyet. Bütün takımı tebrik ediyorum. 2023'e kazanarak girdik. Önemli olan da kazanmaktı. Oyunun ilk yarısı iki takım adına da kısırdı. İkinci yarıda biz hamleler yaptık. Bunun karşılığını da aldık. Kazanmak değerli ve önemli. Bu ligde kazanmak zor. Yolumuza devam ediyoruz. 28 maç oynadık, 2022'de. 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldık 6 tane de beraberliğimiz var. Takımdaki oyuncuların performansı memnuniyet verici. Daha iyisini yapabilmek adına çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"BIGLIA'NIN BİLEĞİNDE PROBLEM VAR"

Emre Belözoğlu sakatlığı devam eden Lucas Biglia'nın durumuyla ilgili olarak ise "Biglia'nın bileğinde bir problem var. Bu hafta netleşecek durumu. 9 günlük süremiz var. Olmazsa da mevcut kadromuzdan en iyi sonucu alabilmek adına sahada olacağız" şeklinde konuştu.

"HASAN ALİ VE EPUREANU İLE ÇALIŞMA PRENSİBİMİZ UYUŞMUYOR"

Emre Belözoğlu, Galatasaray mağlubiyetinin ardından oyuncularıyla kavga ettiği yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti. Genç teknik adam Hasan Ali Kaldırım ve Alexandru Epureanu ile çalışma prensiplerinin uyuşmadığını oyunculara aktardığını belirterek, "Çok üzgünüm. Üzgün olmak ne kadar yeterli bilmiyorum. 16-17 yaşından beri hep aynı gündem. Ülkemde hiçbir şey değişmiyor. Aynı gündemle çırılçıplak bir gerçeği değil apaçık bir yalanı konuşmak durumunda kalıyoruz. Bunların yalan olduğunu ispat etmekle bizim ömrümüz geçti. Spor medyasında bu tip insanlar olması, sizin mesleğinizin itibarıyla ilgili ciddi bir problem. Hiçbir oyuncumla tartışacak ya da sesimi yükseltecek durumda değilim. Hasan Ali ile çalışma prensibimizin aynı olmadığını kendisine söyledim. Epureanu ile de aynı şekilde bu durumu konuştum. 7-0'lık mağlubiyete bağlı olarak gerçekleşen bir durum değildi bu konuşmalar. Biz çok küçük yaştan beri bu mücadeleye alışığız. Mücadele edeceğiz gücümüz yettiğince. İnandığımız şeyleri konuşmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Hasan Ali, 3. sezonunu geçirdiği Başakşehir'de toplam 63 maça çıktı, 1 gol atıp, 4 asist yaptı.

ADANA DEMİRSPOR DEVREDE

33 yaşındaki oyuncu kadro dışı bırakılarak Antalya kampına götürülmedi. Hasan Ali’den kendisine kulüp bulması istendi. Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren deneyimli futbolcuya ilgi gösteren ilk kulüp Adana Demir oldu. Mavi Şimşekler, sol bekte Kevin Rodrigues ile rekabete girecek bir oyuncu arayışında. Akdeniz temsilcisinin, hem Başakşehir hem de Hasan Ali Kaldırım ile temasa geçerek futbolcunun şartlarını soracağı öğrenildi.

EPUREANU YENİ SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Başakşehir'in gözden çıkardığı bir diğer isim olan Alexandru Epureanu, sezon başında 1 yıllık yeni sözleşme imzalamış, kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Alexandru Epureanu’nun sezon sonunda biten sözleşmesi, 2022-2023 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan ve 258 kez formamızı giyen, tarihi şampiyonluğumuzun büyük pay sahiplerinden Alexandru Epureanu’ya başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon 4 maçta toplam 309 dakika oynayan 36 yaşındaki stoperle Süper Lig'den birçok takımın ilgilendiği gelen haberler arasında.