Emre Belözoğlu: Mutlu değiliz

Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı’nda ezeli rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Maçta 90 dakika başarılı bir mücadele ortaya koyan Emre Belözoğlu, skordan mutlu olmadıklarını söyledi. Tecrübeli oyuncu, derbiyle ilgili olarak, “Maç içinde aldığım darbeler var. Tribünlerden kötü tezahüratlar ve bana yöneltilen tepkiler vardı. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Biz işimize bakıp, alacağımız galibiyetlerle hedefe giden yolumuzu kısaltmak istiyoruz” dedi.

‘Alanya yol kazası’

Galatasaray maçının kendileri için artık geride kaldığını söyleyen Emre, “Derbiden sonra seyircimizin önünde oynayacağımız Antalyaspor maçını kazanıp, taraftarımızı milli ara öncesi sevindirmek istiyoruz. Her zaman olduğu gibi onların itici gücü bizi adım adım hedefe yaklaştıracak” yorumunda bulundu. Kaptan, ilk 6 haftanın değerlendirmesini yaparak, “Bu süreçte çok kritik maçlar oynadık. Hedef karşılaşmalar olan Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında 1 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldık. Alanyaspor yenilgisini yol kazası olarak görüyorum. Böyle uzun maratonlarda bu tür kazalar olur” ifadelerini kullandı.

‘İşimizin doğasında var’

Son olarak sağlık durumuyla ilgili konuşan Emre Belözoğlu, “Bel ağrılarım nedeniyle özel tedavi görüyorum. Maç içinde oyuna konsantre olduğum için ağrı hissetmiyorum. Diğer futbolcular için de böyledir. Acı ikinci planda kalır. Muriç de Galatasaray maçında başına darbe alıp kanlar içinde kalmasına rağmen sargıyla oyuna devam etti. Karşılaşma sonrası 4 dikiş atıldı. Bizim işimizin doğasında bu var” dedi.

Yusuf Dursun