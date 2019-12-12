Emre Belözoğlu: Mazeret yok

Fenerbahçe’nin kaptanı, Sivasspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu,Sivas’ta kendilerini zorlu bir mücadele beklediğini söyledi. 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Sivas’ta bizi sadece güçlü bir rakip değil, zorlu saha ve hava şartları da bekliyor. Ancak bunlar mazeret değil. Çünkü artık deplasmanda da kazanmamız şart. En önemlisi de 5 puan önümüzde bulunan,lig lideri ile karşılaşacak olmamız. Puan kaybı yaşarsak, önemli bir avantajı Sivas’ta bırakmış oluruz. Bu nedenle tek hedefimiz galibiyet”diye konuştu. Emre,“Sadece iç sahada kazanmak, şampiyonluk için yetmez ve bizi hedeften saptırır. Bütün takım bunun bilincinde” dedi.

Tedbir amaçlı ayrı çalıştı

Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Teknik ekip ve sağlık heyeti, kaptanın adeta üzerine titriyor. Emre, dünkü antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.Kaptan, sağlık ekibinin kendisi için hazırladığı programı uyguladı. Yıldız futbolcunun ciddi bir sıkıntısı olmadığı,tedbir amaçlı bu uygulamaya gidildiği öğrenildi.Kaptan,Sivas deplasmanında 11’deki yerini alacak.

Yusuf Dursun



