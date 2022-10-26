Emre Belözoğlu: Lider olarak çıkmak istiyoruz

İtalya'nın kendisi için Türkiye'den sonra en sevdiği ülkelerin başında geldiğini ifade eden Emre Belözoğlu, Fiorentina maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalya'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirip sözlerine başlayan Başakşehir'in hocası, "Grupta en başından bu yana iyi bir oyun sergileyerek buraya kadar geldik. Fiorentina karşısında da aynı şekilde iyi oynayarak bunu sürdürmek istiyoruz. Ne kadar zorlu bir deplasmanda ne kadar iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Savunmada hata yapmadan hücumda ise rakibin zaaflarından faydalanarak sonuca ulaşmaya çalışacağız. Ben ve oyuncularım bu maça hazırız. Lider olarak çıkmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

11. sınavında

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile Avrupa’da bu sezon yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-Lacivertli takım, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 10 karşılaşmada 7 kez sahadan galip ayrıldı, 3 maç ise berabere tamamlandı. Başakşehir, bu sezon Avrupa’daki maçlarında 22 defa gol sevinci yaşarken, kalesinde 4 gole engel olamadı.

Liderlik çok önemli

Turuncu-Lacivertliler, grupların bitmesine iki maç kala üst tura yükselmeyi garantilemiş durumda. Ancak liderlik önemli. Çünkü gruplarını zirvede tamamlayanlar direkt son 16'ya kalıyor. İkinciler ise son 32 turunda mücadele etmek zorunda.

En büyük kozu Okaka

Konferans Ligi'nde büyük hedefleri olan Başakşehir’de attığı 5 gol ile en golcü isim İtalyan futbolcu Okaka... Yıldız forvet bugün de zorlu deplasmanda daha önce defalarca rakip olduğu Fiorentina'ya karşı takımının en önemli gol kozu olacak.