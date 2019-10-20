Emre Belözoğlu: Kırığın acısını tercih ederim!

Emre Belözoğlu'nun maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Kaburgada kırık var. Çatlak falan yok. Hem Milli Takımızın dpktorları hem de Burak hoca baktı. Ajitasyon haline getirmeye de gerek yok. Oynayabiliyorsam sorun yok. Kaybetmenin acısını mı, kırığın acısını mı tercih ederim? Kırığın acısı daha iyi. Sezon sonuna kadar böyle devam eder inşallah ve şampiyon oluruz. Saha içinde organizasyon konusunda belki daha tecrübeliyim diye daha rahat olabiliyorum. Bizim adımıza belki talihsizlik onlara yeni bir hocanın gelmesiydi. Daha iyi motive oldular çünkü. Denizli güzel bir şehir, onlara da başarılar diliyorum.

İnşallah sahamızda oynadığımız maçta da 3 puan alır ve kazanmaya devam ederiz.

Mini yorum / Hakan Ateşler

Emre'ye artık ön libero demeyin n'olur!

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin tel tel döküldüğü Denizli'de yine gemisini kurtaran oyuncu oldu. Gitti bir de hücumda top kapıp, gol attırdı. Emre'ye artık ön libero demeyin n'olur! Bu adam ön libero değil, orta saha değil Fenerbahçe'nin her şeyi. Tesadüf veya değil ama yenilen gol de Emre'nin çıkmasından sonra oldu.